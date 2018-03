Fußball Noch keinen Rhythmus gefunden

Crailsheim / Luca Schmidt

„Wir hätten letzte Woche unfassbar gerne gegen Breu­ningsweiler gespielt und waren alle enttäuscht“, sagt Michael Gebhardt, Trainer des TSV Crailsheim. Wie fast alle Spiele war die Landesligapartie wegen des Schneefalls abgesagt worden, einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Bereits morgen spielt Crailsheim in Pfedelbach. Die Auswärtsbilanz des TSV hat sich nach der Winterpause im Vergleich zur Hinrunde zwar deutlich verbessert – ein Sieg gegen Pfedelbach wird aber schwer. „Ich habe es schon vor dem Hinspiel gesagt: Die Pfedelbacher werden unterschätzt. Die haben ein sehr gutes Team“, erklärt Gebhardt. Zu Saisonbeginn habe die Mannschaft um Trainer Martin Wöhrle nicht allzu viele Punkte geholt, viele Spieler waren verletzt. Seit dem achten Spieltag haben die Pfedelbacher aber nur drei Spiele verloren. „Sie spielen konstant und haben viele Siege eingefahren“, sagt Gebhardt. Deshalb sei Pfedelbach nun zu Recht in der Mitte der Tabelle zu finden. „Sie sind nach der Pause gut gestartet, das wird schwierig, da zu gewinnen.“ Der Schlüssel liegt für Gebhardt in den Zweikämpfen. Wer diese annehme und gewinne, werde als Sieger vom Platz gehen. Gerade Standards und Einwürfe seien auf dem kleinen Kunstrasenplatz wichtig.

Satteldorf muss kämpfen

Noch keinen Kunstrasenplatz hat die Spvgg Satteldorf – das wirkt sich bei der momentanen Witterung auf das Training aus. „Zurzeit ist es eher schwer, zu trainieren, aber wir kämpfen uns durch“, sagt Satteldorfs Trainer Martin Weiß.

Kämpfen müsse sich sein Team auch durch die momentane Situation. „Wir haben jetzt schon drei Nachholspiele, kommen in keinen Rhythmus“, sagt Weiß. Es bleibe nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen.

Für Satteldorf geht es am Sonntag zum Tabellenvorletzten Leingarten – eigentlich eine klare Angelegenheit. Der SV hat aber 16 seiner 18 Punkte zu Hause geholt, ist da nur schwer zu schlagen und in der Heimtabelle punktgleich mit Satteldorf. Das weiß auch Martin Weiß. „Das Hinspiel haben wir deutlich gewonnen, daheim ist der SV besser, das zeigen die Ergebnisse.“ Deshalb gelte es für seine Mannschaft, alles in die Waagschale zu werfen.

„Ich bin optimistisch, dass wir an die Leistungen aus den vergangenen Spielen anknüpfen können“, sagt Weiß. Zwar seien einige Spieler angeschlagen, aber er hofft, dass sie rechtzeitig fit werden.

Info TSV Pfedelbach – TSV Crailsheim, morgen, 15 Uhr, SV Leingarten – Spvgg Gröningen-Satteldorf, Sonntag, 15 Uhr