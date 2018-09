Crailsheim Neuen Teilnehmerrekord angepeilt

Crailsheim / Ralf Mangold

Der Crailsheimer Sparkassenlauf ist eine Erfolgsgeschichte. Bei der neunten Auflage am Mittwoch, 3. Oktober, dürfte es wohl erneut einen Teilnehmerrekord im vierstelligen Bereich geben

Schon seit einigen Wochen ist Gerd Breuninger in den Crailsheimer Schulen unterwegs, um Werbung für den Sparkassenlauf zu machen. Breuninger ist Sportlehrer und bringt sich ehrenamtlich ein, seit es die Veranstaltung gibt. „Die Kollegen unterstützen mich super“, freut er sich über die zahlreichen Rückmeldungen. Im Vorjahr gingen mehr als 500 Schüler an den Start, vor fünf Jahren waren es noch nicht einmal 100.

„Ganz wichtig ist, dass an jeder Schule vor Ort jemand die Begeisterung für den Lauf rüberbringt. Und für die Kinder ist es sicherlich ein besonderer Anreiz, dass alle eine Medaille bekommen“, sagt er. Meist wird durch Fördervereinsgelder ein Teil oder wie an der Realschule am Karlsberg sogar die komplette Startgebühr übernommen. Und wer rechtzeitig da ist, bekommt auch noch eines der leuchtend hellroten Läufershirts.

Für ein Training speziell für den Lauf bleibt in der geringen Zeitspanne nach den Sommerferien allerdings kaum Zeit, die Kinder und Jugendlichen haben aber auch lediglich recht kurze Distanzen von 500 bis 1500 Meter zu bewältigen. „Wir trainieren eigentlich das ganze Jahr über und beteiligen uns auch immer wieder an weiteren Schüler- oder Spendenläufen“, sagt Breuninger.

Die Idee zum Horaffenlauf hatten vor neun Jahren Matthias und Uschi Huss. Nun wollen die beiden aber etwas kürzer treten und nehmen sich deshalb in diesem Jahr eine Auszeit. Ulrike Macher, Seydan Eslikizi, Günther Herz, Dieter Brenner, Gerd und Andrea Breuninger vom TSV Crailsheim sowie Helmut Zanzinger vom Förderverein stellen das gut eingespielte Organisationsteam.

Bei der Durchführung der Großveranstaltung werden die Leichtathleten von beinahe allen Abteilungen des TSV Crailsheim und vom städtischen Bauhof unterstützt. Um die 80 Helfer sind für Catering, Meldetisch und vor allem bei Absperrungen von Straßeneinmündungen im Einsatz. „Unsere Leichtathletikabteilung alleine könnte das gar nicht stemmen“, sagt Breuninger. Zudem gibt es eine professionelle digitale Zeitmessung, in jeder Startnummer ist ein Chip.

Läuferandacht vor dem Start

Start und Ziel aller Läufe ist am Rathaus. Die Siegerehrung findet zeitnah nach Beendigung der jeweiligen Läufe im Rathaussaal statt. Eine Stunde vor Start des Hauptlaufes gibt es ab 10.45 Uhr eine Läuferandacht an der Liebfrauenkapelle. Mit dabei ist übrigens auch wieder das „Team 95“, das im Luther-Jahr 2017 erstmals mit 96 Läufern dabei war und sich seit Januar montags zum freiwilligen Lauftraining an der Johanneskirche trifft. Die Strecke ist ein Rundkurs durch die Crailsheimer Innenstadt und am Modelboot­-see vorbei. Wie im Vorjahr wird gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. „Es hat sich bewährt, dass wir den TC-Buckel nicht mehr hochlaufen“, sagt Breuninger. Jener sei für den einen oder anderen Freizeitläufer wohl doch zu steil gewesen.

„Der Lauf ist eine Breitensportveranstaltung und soll es auch bleiben“, betont Dieter Brenner vom Namenssponsor Sparkasse. So wurde auch bewusst eine nicht zu anspruchsvolle Strecke gewählt und auf große Namen, die möglicherweise Antrittsgebühr verlangt hätten, verzichtet. Einen Topfavoriten gibt es nicht, „vielleicht einer der üblichen Verdächtigen wie Kay-Uwe Müller, Günter Seibold oder Vorjahressieger Danny Schneider“, sagt Brenner. Bei den Frauen ist Veronica Clio Hähnle-Pohl Titelverteidigerin. Auch Lokalmatadorin Theresa Kett räumt Breuninger gute Siegchancen ein. Allerdings ist noch gar nicht sicher, wer von den Genannten letztlich wirklich an den Start gehen wird.

„Wer mich auf Crailsheimer Gemarkung beim Laufen trifft, kann sich sicher sein, dass ich für den Sparkassenlauf trainiere“, schreibt Crailsheims laufbegeisterter Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer in seinem Grußwort und macht auf jeden Fall beim Horaffenlauf mit.

Trotz des schlechten Wetters gab es im Vorjahr mit mehr als 1100 Meldungen einen neuen Teilnehmerrekord. Diese Marke soll bei hoffentlich besserem Wetter nun geknackt werden. „Wir haben jetzt schon deutlich mehr Voranmeldungen als im vergangenen Jahr“, ist Breuniger davon überzeugt, dass dieses Vorhaben gelingen dürfte. Er hofft bis zum Veranstaltungstag darauf, dass sich noch mehr Firmen mit ihren Mitarbeitern kurzfristig melden.

„Irgendwann werden wir in den nächsten Jahren an unsere Kapazitätsgrenze stoßen“, sagt Breuninger und hofft, dass das größte Laufevent im Jahreskalender des Altkreises Crailsheim noch weiter wächst. Doch auch für diesen Fall wäre das Organisationsteam gewappnet: „Dann legen wir eine neue Strecke fest“, betont Breuninger.