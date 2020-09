Dritter Spieltag in Hohenlohe – nach der Coronapause kommen die Mannschaften langsam wieder in den Spielbetrieb. Das sind die Kurzberichte von den Vereinen in der Kreisliga B3Spvgg Hengstfeld-Wallhausen – SSV Stimpfach 2:3 (1:0)Tore: 1:0 Eigentor (22.), 1:1 Patrick Stegmaier (55.), 1:2, 1:3 Joh...