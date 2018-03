Breitensport Neue Bestmarke gesetzt

Gammesfeld / Andreas Barthelmess

Zur 44. Hauptversammlung der Spvgg Gammesfeld sind 81 Mitglieder erschienen. Der Vorsitzende Mandes Rüger blickte auf das Jahr zurück – mit dem Höhepunkt des Relegationsspiels zur Bezirksliga. An Fronleichnam konnten mehr als 1500 Menschen im Landwehrstadion begrüßt werden. Dieses Jahr wird die Sanierung der in die Jahre gekommenen Tribüne in Angriff genommen. Der Entwurf der geplanten neuen Grillhütte ist zur Prüfung bei der Gemeinde. Ebenfalls wird die Sprechanlage auf den Sportplätzen erneuert. Rüger appellierte noch an die Mitglieder, die Vereinsheim-Bewirtungsteams zu unterstützen. Denn durch den Wegfall des­ einen oder anderen hat die Häufigkeit der Einsätze doch deutlich zugenommen. Auch weil das Vereinsheim sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut – sowohl bei privaten als auch bei den Veranstaltungen der ortsansässigen Vereine.

Vierter Titel in Folge

Fußballabteilungsleiter Timo Beck freute sich, dass die Ü 40 zum vierten Mal in Folge die Bezirksmeisterschaft nach Gammesfeld holen konnte. Die AH schaffte den Klassenerhalt in der Bezirksstaffel. Die Runde 2016/17 konnte die Reserve auf dem fünften Platz abschließen. Thomas Krämer übernahm im Sommer das Traineramt von Florian Herrmann.

Die erste Mannschaft schloss die Saison nach guter Vorrunde auf Platz 9 ab. Ein großer Erfolg war jedoch, dass mit Fabian Schmieg zum ersten Mal überhaupt die Torjägerkanone der Kreisliga A3 nach Gammesfeld ging. Er erzielte 34 Treffer in seiner ersten Saison bei den Aktiven. Die neue Runde begann so erfolglos, wie die alte aufgehört hatte. Lediglich drei Punkte bis Mitte Oktober führten dazu, dass Trainer Fritz Langenbuch und Abteilungsleiter Timo Beck beschlossen, dass es für alle Beteiligten und die Mannschaft das Beste ist, die Zusammenarbeit hier zu beenden. Als Interimstrainer übernahm der verletzte Lars Langenbuch gemeinsam mit Martin Dill.

Timo Beck wünscht sich für die Zukunft, bei aller berechtigter sachlicher Kritik, mehr Unterstützung in solchen schwierigen Situationen. Für die Zukunft sieht er trotz allem nicht schwarz und ist optimistisch, mit dem Spielerkader und den Trainer-Teams auch sportlich gut gerüstet zu sein.

Lina Beck berichtete für die Damenfußballabteilung. Durch eine Steigerung in der Rückrunde 2016/17 hielt das Team der Trainer Peter Breiter und Hermann Härer die Regionenliga (Platz 7). Das Bezirkspokalfinale verlor die Spvgg 0:5 gegen Westernhausen/Krautheim. Der Klassenerhalt ist auch dieses Jahr das Ziel. Abteilungsleiterin Jasmin Barthelmäs stellt ihr Amt nach einjähriger Tätigkeit zur Verfügung.

SGM mit zwei Vereinen

Mit den ganz großen sportlichen Erfolgen, wie mit den fünf Meisterschaften aus dem Jahr zuvor, konnte Jugendleiter Willi Kuch dieses Mal nicht aufwarten. Er verwies stattdessen auf die soziale Verantwortung und einfach die Freude am Sport und den Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln. Beinahe an seine Grenzen kam er dieses Mal, bis auch die letzte Jugend mit geeigneten Betreuern besetzt werden konnte. Hier wünsche er sich in der Zukunft mehr Unterstützung. Mit der SGM Schrozberg/Bartenstein ging man von der C- bis zur A-Jugend zusammen. Der Start verlief bisher positiv.

Bei den Wahlen ergaben sich einige Änderungen. Jasmin Bar­thelmäs, Lina Beck und Felix Schmidt stellten sich nicht mehr zur Wahl. Michelle Frank kommt als Abteilungsleiterin Damen neu dazu. Ganz besonders wurde Ausschussmitglied Martin Dill verabschiedet. Seit 2002 war er im Ausschuss tätig, zehn Jahre davon sogar als Vorsitzender. Er wird der Spvgg aber weiter in besonderer Weise und in anderen Tätigkeiten zur Verfügung stehen, denn kaum ein anderer lebt die Spvgg Gammesfeld wie Martin Dill.

Eine ganz besondere Ehrung wurde Dietmar Barthelmäs zuteil. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Spvgg hat ein aktiver Spieler die Marke von 750 Spielen geknackt. Bisher wurde der Spielerehrenpreis für 600 Spiele vergeben, somit musste sich Abteilungsleiter Timo Beck etwas Neues einfallen lassen, und so wurde extra ein großer Pokal angefertigt.

Der Vorsitzende des Fördervereins der Spvgg, Dennis Wende, durfte zwei besondere Ehrungen vornehmen. Für 20 Jahre aktive Mitarbeit wurden Jürgen Bayer und Hans-Albert Pfänder mit der silbernen Ehrennadel des Fördervereins ausgezeichnet. Wende wies darauf hin, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr sei, dass alle Ehrenämter besetzt werden. Eine interessante Entwicklung setze ein. Verbände wie DFB und WFV setzten vermehrt auf Auszeichnungen und öffentliche Wahrnehmung des Ehrenamts. Jedoch sehe die Realität laut Wende etwas anders aus, der Stellenwert des Ehrenamtes sei seiner Meinung nach in den letzten Jahren deutlich gesunken. Er stellte die Überlegung an, ob dies auch Folgen von Digitalisierung, Social Media und steigender Arbeitslast sein könnten, dass sich immer weniger Leute verpflichtend an ein Amt binden.

Ortsvorsteher Friedemann Dürr-Schwab hob die wichtige Arbeit der Sportvereine speziell für die kleinen Ortschaften hervor. Er sicherte zu, auch weiterhin die Bedürfnisse des Vereins bei der Gemeinde so gut es geht zu vertreten.