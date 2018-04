Fußball Negativserien durchbrechen

Crailsheim / Joachim Mayershofer

In der Bezirksliga hat der SV Mulfingen am Donnerstag in Neuenstein 0:1 verloren. Deshalb dürfte das Team von Trainer Thomas Binder am Sonntag im Heimspiel gegen Dünsbach auf Wiedergutmachung aus sein. Mulfingen (Platz 10; 23 Punkte) war glänzend aus der Winterpause gekommen und hatte vier Siege in Folge gefeiert. Nun hat der Aufsteiger zwei Spiele nacheinander verloren. Etwas anders läuft es beim TSV Dünsbach (Platz 9; 25 Punkte), der im neuen Jahr noch gar keinen Sieg feiern konnte. Aus sechs Spielen stehen drei Niederlagen und drei Remis zu Buche. Das Vorrundenspiel gegen Mulfingen gewannen die Schützlinge von Tilman Naundorf mit 4:1.

Co-Trainer gegen altes Team

Auch der VfR Altenmünster (Platz 7; 29 Punkte) befindet sich in einer Negativspirale. Nach nun drei Niederlagen in Folge kommt am Sonntag mit dem TSV Obersontheim (Platz 4; 40 Punkte) „eine Mannschaft mit einer brutalen Qualität in der Offensive an die Kirchstraße“, wie VfR-Abteilungsleiter Patrick Lettenmaier erklärt. „Für uns gilt es, die Negativserie zu beenden, auch wenn dies eine sehr schwere Aufgabe wird. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und viel Leidenschaft in den Zweikämpfen bin ich davon überzeugt, gegen Obersontheim zu Hause etwas zu holen.“ Fehlen wird den Grün-Weißen Spielertrainer Thomas Wenzel aufgrund eines privaten Termins. Co-Trainer Michael Schaffer ist gegen seinen alten Klub dieses Mal also der alleinige Chef auf der Bank. Altenmünster muss morgen auf Jonas Burkert (Schulter) und Jan Rötlich (Muskelfaserriss) verzichten. „Bei Letzterem sind wir optimistisch, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann“, sagt Patrick Lettenmaier.

Bei der TSG Kirchberg (Platz 15; 13 Punkte) steht nach der Winterpause nun sogar eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg in der Statistik. Der Vorletzte liegt bereits sieben Punkte hinter dem Nichtabstiegsplatz zurück. „Für uns war das Osterwochenende komplett zum Vergessen. Gegen Niedernhall haben wir gut begonnen, sind jedoch nach einer halben Stunde auseinandergefallen und haben im Anschluss eine richtig schwache Leistung gezeigt. Gegen Obersontheim haben wir uns auch mit Blick auf die personelle Situation nicht schlecht verkauft, doch die spielerische Qualität des Gegners war am Ende doch zu hoch für uns“, erklärt TSG-Pressesprecher Claudio Fierro. Am morgigen Sonntag muss Kirchberg beim TSV Hessental antreten (Platz 11; 22 Punkte). „Sie befinden sich ebenfalls noch in der Abstiegsregion. Wir wollen dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wir mussten bereits in der Hinrunde eine mehr als unglückliche und unnötige 1:2-Niederlage hinnehmen. Dieses Mal wollen wir es besser machen. Wenn wir endlich wieder zu der Konstanz und Stabilität zurückfinden, die wir am Ende der Hinrunde hatten, sind auf jeden Fall Punkte drin.“

Auf die Zähne beißen

Fierro (Meniskus) selbst fällt weiterhin aus. Ebenfalls sicher fehlen wird Thomas Raabe (Prüfungen). Andreas Schlauch zog sich gegen Niedernhall eine Schulterprellung zu und wird voraussichtlich passen müssen. Denny Grasmüller hat eine Patellasehnenreizung und wird vermutlich auch ausfallen. Kapitän Viktor Spolwind hat mit Rückenproblemen zu kämpfen und ist ebenfalls fraglich. „Hinzu kommen noch weitere Spieler, die sich mit kleineren Verletzungen plagen, jedoch auf die Zähne beißen“, teilt Claudio Fierro mit.

Sonntag, 8. April, 15 Uhr

SSV Gaisbach - SGM Taubertal/Röttingen, SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Braunsbach, TSV Hessental – TSG Kirchberg, SV Mulfingen – TSV Dünsbach, TSV Michelfeld – TSV Neuenstein, SV Wachbach – Tura Untermünkheim, VfR Altenmünster – TSV Obersontheim, Spfr. DJK Bühlerzell – SG Sindringen/Ernsbach