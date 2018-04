Crailsheim Nachholspiele stehen an

Crailsheim / Joachim Mayershofer

In dieser Woche stehen im Fußballbezirk Hohenlohe noch einige Nachholspiele auf dem Programm, an denen Teams aus dem HT-Land beteiligt sind. So treffen in der Bezirksliga die TSG Kirchberg und der VfR Altenmünster aufeinander und der TSV Dünsbach empfängt die Spfr. Bühlerzell (beide Freitag, 19 Uhr).

In der Kreisliga A2 kommt es am Freitag zu den Spielen Satteldorf II gegen Ilshofen II (18.15 Uhr), Spvgg Hengstfeld gegen Gründelhardt und Leukershausen gegen TSV Crailsheim II (beide 18.30 Uhr) sowie Ellrichshausen gegen Vellberg (19 Uhr).

In der Kreisliga B4 empfängt der TSV Blaufelden am Freitag die zweite Vertretung aus Weikersheim (18 Uhr).

Die Vereinsberichterstatter werden gebeten, ihre Berichte am Freitagabend noch aktuell ans HOHENLOHER TAGBLATT zu schicken per E-Mail an die Adresse redaktion.ht@swp.de. Bis 21.30 Uhr sollten die Spielberichte spätestens da sein. Spätere Mails können leider nicht mehr angenommen werden.