Zumindest dieses Derby hat man den beiden Clubs nicht genommen. Sowohl Tüngental als auch Sulzdorf waren in der Vorsaison noch in der B2, also dem Künzelsauer Raum, eingeteilt. Für diese Spielzeit sind sie in die B3, also ins Crailsheimer Gebiet, eingruppiert worden. Für beide Teams ist es daher...