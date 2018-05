Satteldorf Mittendrin im Aufstiegskampf

Satteldorf / Volker Ehrmann

Die Spvgg Gröningen-Satteldorf schlägt zu Hause verdient den TSV Schwaikheim mit 3:2 und rückt in der Landesliga bis auf einen Zähler an den Aufstiegsrelegationsplatz heran. Diesen belegt Löchgau, das 0:4 gegen Pfedelbach verloren hat.

Trotz des Ausfalls von Satteldorfs Mittelfeldmotor Patrick Beck zeigten die Mannen der Spvgg, dass sie an diesem Tag gewillt waren, nach zuletzt zwei Unentschieden zu Hause, die drei Punkte in Satteldorf zu behalten. Zunächst scheiterte Martin Kreiselmeyer nach nur fünf Minuten, ehe Michael Eberlein bereits nach sieben Spielminuten die Gastgeber in Führung brachte. Gegen seinen platzierten Schuss aus 16 Metern konnte der starke Torhüter der Gäste, Simon Hieber, nichts in die Waagschale werfen.

Grobshäuser klärt stark

Und Satteldorf drückte in der Folgezeit weiter. Firat Doganay, Eberlein und Kreiselmeyer ließen ihre Chancen aber fast fahrlässig liegen. Doch nach einer feinen Einzelleistung von Martin Kreiselmeyer passte dieser auf Michael Eberlein, der gekonnt zum 2:0 einschob (25.). Danach verflachte das Spiel etwas und Schwaikheim erspielte sich die eine oder andere Torchance. In der 30. Minute konnte sich Spvgg-Keeper Patrick Grobshäuser nach einem Distanzschuss auszeichnen. Zu einem Treffer reichte es den Gästen nicht.

Nach der Halbzeit bestimmten wieder die Gastgeber die Partie. Erneut war es dann Michael Eberlein, der für die Spvgg traf. Die Gäste hatten in dieser Phase nichts mehr entgegenzusetzen und jeder am Spielfeld war sich sicher, dass die Partie unspektakulär mit einem klaren Satteldorfer Heimsieg enden würde.

Doch die Rechnung hatten die Zuschauer ohne die Nachlässigkeit der Spvgg-Spieler gemacht. So nutzte Marius Pfänder eine Unaufmerksamkeit der Hintermannschaft der Gastgeber und vollendete in der 64. Minute zum 1:3 aus Sicht der Gäste. Und nur wenige Minuten später war es Falco Frank, der mit einem klasse Fallrückzieher sogar auf 2:3 verkürzte. Das Spiel war wieder offen und die Satteldorfer hatten sich die spannenden Schlussminuten selbst zuzuschreiben.

Doch mit viel Geduld und Kampf brachten die Gastgeber die Führung über die Zeit. Nach der Niederlage des Tabellenzweiten Löchgau sind die Satteldorfer wieder mittendrin im Rennen um den Relegationsplatz.