Fußball Haller Sipahi ist Kandidat für Bundesauswahl

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Mert Sipahi schnuppert Luft im Kreis der deutschen Futsal-Nationalmannschaft.

Einmal das Nationaltrikot mit dem Bundesadler tragen, davon träumt so ziemlich jedes Kind, das Fußball spielt. Für den Hohenloher Mert Sipahi könnte dieser Traum noch Wirklichkeit werden. Kürzlich ist er für einen DFB-Lehrgang der deutschen Futsal-Nationalmannschaft nominiert worden.

„Das Niveau war mit den Top 30 des Landes sehr hoch, vor allem weil einige Spieler da waren, die das ganze Jahr lang nur Futsal spielen“, erzählt Sipahi. Der 27-Jährige spielt selbst auch auf dem Feld in der Verbandsliga bei der TSG Öhringen, wohin er in dieser Winterpause vom TSV Crailsheim gewechselt hat. Auch das Trikot der Sportfreunde Hall und des TSV Ilshofen hat er schon getragen. In der Halle spielt er mit seinem Team Brothers Keeper in der Futsal-Liga Württemberg, wo die Mannschaft souveräner Tabellenführer ist.

Beim Lehrgang habe Nationaltrainer Marcel Loosveld insbesondere die Angriffsvarianten und Laufwege einstudieren lassen. Am Ende des Lehrgangs sei eine kleinere Gruppe ins spanische Barcelona gereist, um dort ein Testspiel gegen die Profi-Futsal-Mannschaft des FC Barcelona zu bestreiten. Sipahi wurde zwar für diese Reise nicht mehr nominiert, „aber der Nationaltrainer hat mir gesagt, dass er bei mir Potenzial sieht und ich weiter dranbleiben soll“, erklärt Sipahi. Es ist also gut möglich, dass er weitere Einladungen zu DFB-Lehrgängen bekommt.

Die aktuelle Diskussion um Futsal in der Region sieht Mert Sipahi zwiespältig. Einerseits findet er es gut, dass es im Futsal-Bereich immer weiter in Richtung Professionalität geht und die Verbände dieses Vorhaben stützen. „Andererseits gibt es aber auch Hallenfußball-Befürworter. Man sollte den Vereinen selbst die Entscheidung überlassen, nach welchen Regeln sie ihre Turniere austragen wollen“, so Sipahi.