Fußball Mit bewährten Kräften in die Zukunft

Ingelfingen / Ralf Mangold

Stolz ist der alte und neue Bezirksvorsitzende Ralf Bantel auf die Einführung des Spielberichts online und des Online-Passes. „Das hat bei uns in Hohenlohe einwandfrei geklappt.“ Allerdings bemängelte er die Kommunikation über das WFV-Postfach, „wenigstens eine kurze Antwort sollte immer möglich sein“. Wenig erfreut zeigte sich Bantel zudem über den Mangel an Schiedsrichtern. „Nur 51 Vereine haben ihr Soll erfüllt, 58 nicht.“ Deshalb mussten die Vereine rund 25 000 Euro an den Verband überweisen, Geld, das letztlich an andere Stelle fehlt. „Der Masterplan des WFV schlägt eine Reduzierung der Schiedsrichtergruppen vor. Als Flächenbezirk brauchen wir aber weiterhin fünf Gruppen und dafür werde ich mich auch einsetzen“, betont Bantel.

Eine gefährliche bundesweite Tendenz konnte auch in Hohenlohe nicht aufgehalten werden, immer weniger Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Die vielen Spielgemeinschaften entziehen langfristig die Basis für den Aktiven-Bereich. Einzig im Seniorenbereich konnte das hohe Niveau gehalten werden, „da sind wir sogar führend im Verbandsgebiet“.

Einstimmig fiel die Entlastung des Vorstandes für die Arbeit der letzten drei Jahre aus. Einstimmig wurden auch die Kandidaten für die Ämter des Vorstandes gewählt. Ralf Bantel, der schon seit sechs Jahren Vorsitzender der 129 Vereine des Fußballbezirks Hohenlohe ist, bleibt also weitere drei Jahre im Amt. Unterstützt wird er dabei weiterhin von Hartmut Megerle als Spielleiter. Allerdings betont Megerle in seinem schriftlichen Rückblick, dass er es sich lange überlegt habe, überhaupt noch einmal anzutreten. „Es gab in den letzten drei Jahren Vorkommnisse, die auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen sind. Zudem gab es Entwicklungen im Bezirk, die ich nicht zu hundert Prozent mittragen kann.“

Den Ausschlag, für eine weitere Amtsperiode als Bezirksspielleiter zu kandidieren, seien die Aufforderung und Bitte vieler Vereine gewesen, doch noch einmal weiterzumachen. „Als stellvertretender Bezirksvorsitzender werde ich allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärt Megerle. „Bis heute bin ich mir nicht eindeutig im Klaren, ob diese Entscheidung die richtige ist. Aber sie steht und wir werden sehen, was die Zeit so bringt.“

Kukolic übernimmt den Vorsitz

Den Vorsitz des Sportgerichts übernimmt Michael Kukolic aus Öhringen von Tobias Ehmann. Bezirksjugendleiter ist weiterhin Niko Schwarz, Volker Stellmach bleibt Bezirksschiedsrichterobmann. Lars Krimmer ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, übernimmt aber zudem den Posten des Schriftführers. Kürzer treten will zukünftig Sascha Hofmann, deshalb ist die Position des Referenten für Freizeit- und Breitensport vorerst unbesetzt. „Wir werden sehen, wie wir diese Aufgaben zukünftig aufteilen werden“, so Bantel. Zuständig für Bildung und Qualifizierung ist weiterhin Daniel Limbacher. Beate Schwarz kümmert sich auch zukünftig um die Belange des Mädchen- und Frauenfußballs und Kassierer bleibt Fabian Nowak.

Vom WFV war Jörg Kindermann vor Ort. Er ist Vorsitzender des Verbandsgerichts und berichtete über die geplante Neustrukturierung der Fußballbezirke in Württemberg. „Die Verbandsstruktur kann wohl so nicht bleiben, wie sie ist.“ Nun gelte es eine Kommission zu bilden, die den Auftrag erhält, ein besseres Spielklassensystem zu erarbeiten. Die soll beim Verbandstag am 12. Mai in Sindelfingen beschlossen werden. Zudem überbrachte er die positive Nachricht für Vereine mit Jugendmannschaften im Spielbetrieb, die zukünftig keinen Spielklassenbeitrag mehr entrichten müssen.

Zwei Anträge wurden beim Bezirkstag gestellt, die beide einstimmig von den anwesenden Fußball-Abteilungsleitern angenommen wurden und beim Verbandstag zur Abstimmung vorgelegt werden. Volker Stellmach von den Sportfreunden Bühlerzell will eine Abänderung des Paragrafen 52. Er fordert, dass zukünftig Schiedsrichter 15 Spieleinsätze vorweisen müssen, um angerechnet zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies Spielleitungen oder beispielsweise Spielbeobachtungen sind. Den zweiten Antrag stellte Hartmut Megerle für den TSV Niedernhall/Weißbach. „Nach dem Rundschreiben (siehe Infokasten) ist dieser Antrag eigentlich hinfällig. Aber wir wollen den Druck auf den Verband erhalten beim Thema Futsal-Regeln“, betonte Megerle. Er will die Wahlmöglichkeiten für die Ausrichter schriftlich fixieren lassen, ob sie nach Futsal-, Futsal-Light- oder nach den Hallenregeln mit dem Stand aus dem Jahr 2016 ihre Hallenturnier durchführen wollen.

Info Der nächste Fußball-Bezirkstag ist im Jahr 2021 beim SV Gailenkirchen-Gottwollshausen.