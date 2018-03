Fußball  Michael Kranz in Torjägermanier

Matzenbach / Von den Vereinen

FC Matzenbach – TV Rot am See 3:0 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Michael Kranz (32., 41., 80.)

Die Gastgeber begannen druckvoll, ohne sich zunächst zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Die beste Chance hatten die Gäste nach gut zwanzig Minuten durch einen Pfostenschuss. Kurz darauf dann die umjubelte Führung der Gastgeber. Nach einem Zuspiel von Steffen Butz überwand Michael Kranz den Gästetorhüter. Nach einem zu kurzen Rückpass wenige Minuten vor der Pause schaltete wiederum Kranz am schnellsten und baute den Vorsprung aus. Rot am See kam nach dem Wecshel druckvoll zurück und war lange Zeit dem Anschlusstreffer nahe. Erst zehn Minuten vor dem Ende beseitigte Michael Kranz auf Zuspiel von Matthias Rein die letzten Zweifel am Heimsieg.

SV Gründelhardt – SV Brettheim 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Fabian Geier (18.), 2:0 Ozan Vuran (59.), 2:1 Sascha Caro (73.), 2:2 Simon Keitel (86.), 3:2 Fabian Geier (90. + 1, FE)

Mit einem Strafstoßtor in der Nachspielzeit sicherte Fabian Geier Gründelhardt einen Arbeitssieg. Brettheim hatte die erste Chance der Partie, doch Oliver Krauß konnte einen Kopfball von Ibrahim Kareem auf der Linie klären. Nachdem Fabian Geier die Gastgeber in Führung gebracht hatte, versäumten sie es bei weiteren Möglichkeiten vor der Pause nachzulegen. Nach dem Wechsel waren beide Teams zunächst harmlos, bis Ozan Vuran die Führung ausbaute. Jetzt wurden die Gäste stärker und konnten durch Sascha Caro verkürzen. Kurz vor Schluss wurde Simon Keitel nicht richtig angegriffen und erzielte den Ausgleich. Gründelhardt warf alles nach vorne und wurde nach einem Foul an Tim Hertfelder mit dem Siegtreffer belohnt. – Reserven: 2:2

SC Bühlertann – SV Ingersheim 4:2 (1:1)

Tore: 0:1 Jan Plieninger (20.), 1:1 Swen Köbler (37.), 2:1 Nico Ulreich (65., FE), 2:2 Axel Probst (75.), 3:2 Nico Ulreich (80., FE), 4:2 Tim Otterbach

Erst in der Schlussphase konnte sich Bühlertann gegen dann auch dezimierte Ingersheimer durchsetzen. Jan Plieninger hatte die Gäste in Führung gebracht, die Swen Köbler kurz vor der Pause egalisierte. Nico Ulreich brachte die Gastgeber per Elfmeter nach gut einer Stunde erstmals in Führung. Nach einem umstrittenen Freistoß wegen Rückspiels glich Axel Probst erneut aus. Mit seinem zweiten Elfmetertreffer sorgte Nico Ulreich zehn Minuten vor Schluss für die Vorentscheidung. Gegen die nach einer Ampelkarte dezimierten Gäste gelang Tim Otterbach der Schlusspunkt. – Reserven: 5:1