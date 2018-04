Basketball Merlins gleichen die Play-off-Serie in Trier wieder aus

Trier / Von Klaus Helmstetter

Rekordkulisse in Trier und das an einem Dienstagabend. „Ausverkauft, zum ersten Mal seit wir in der Pro-A-spielen“, freute sich der umtriebige Pressesprecher Vincenzo Sarnelli über einen regelrechten Basketball-Boom an der Mosel. Von 5211 Zuschauern berichtete der Hallensprecher zur Pause. „Die Leute hätten wohl nicht gedacht, dass wir in Crailsheim gewinnen würden. Das hat sicherlich den einen oder anderen zusätzlich motiviert, in die Arena zu kommen“, legte der Pressemann nach. Und auch Ingo Enskat, Sportchef bei den Merlins, freute sich auf ein Spiel „in einer der größten und schönsten Hallen der Liga.“

„Rausgehen und möglichst gleich am Maximum agieren, Zeichen setzen – das was wir vermisst haben im ersten Spiel.“ So wünschte sich Ingo Enskat die ersten Minuten für die Gäste aus Hohenlohe. „Frank Turner ist als Kopf gefordert. Aber natürlich nicht nur er. Die Jungs müssen hungrig sein, den Ausgleich in der Serie zu schaffen und das auf dem Parkett auch zeigen.“

Crailsheims OB feuert an

Auch Crailsheims Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer wollte es sich nicht nehmen lassen, den Merlins live vor Ort die Daumen zu drücken. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass es klappen könnte mit dem Sieg. Im ersten Spiel haben die Merlins viel verworfen, was sich die Trierer zunutze machten.“

Ein Missgeschick hatte derweil Triers Coach Marco van den Berg ereilt. Beim Joggen ist er gestern früh ins Straucheln geraten, hat sich an der Hand verletzt. Resultat: Ein Gips, reine Vorsichtsmaßnahme, wie es hieß. Ein Stoff, aus dem Orakel sind! Gutes Omen, schlechtes Omen – für wen? Die folgenden 40 Minuten könnten darüber Auskunft geben.

Luka Buntic gewann den Jump, Trier spielte den ersten Angriff, Bucknor traf zur Führung. Für Trier stand Joos an der Linie, traf zweimal (6:1). Cuffee drang in die Zone ein und verkürzte. Im Angriff fand Triers Aufbau Simon Schmitz immer wieder den freien Mann, hatte zu viele Freiheiten. Trier zog auf 17:7 davon. Dreier von Cuffee und Marks brachten die Merlins auf Tuchfühlung. Beim 19:17 waren die Merlins dran und Trier bat zur Auszeit. Chase Griffin glich mit seinem Dreier zum Viertelende auf 27:27 aus. Bucknors erster Korb zur Führung für Trier in Viertel 2. Griffins Dreier (5 von 7 bis dahin) brachte die Merlins erstmals in Führung. Gay räumte Bucknor mit einem Defense-Block ab. Den anschließenden Schnellangriff beendete Griffin mit einem erfolgreichen freien Korbleger (29:36) Die Merlins gewannen jetzt klar die Oberhand. Simon Schmitz kam als Aufbau bei Trier zurück. Griffin traf weiter seine Dreier (31:39). Trier kämpfte sich vor allem durch Offense-Rebounds wieder heran und verkürzte auf 41:42 (3.24 Minuten Restspielzeit). Die Halle tobt. Konrad Wysocki versenkte für die Merlins vorne einen Korbleger, doch Dranginis hat ein sicheres Händchen von der Linie (43:44). Spitz auf Knopf – fast bis zur Pause. Wäre da nicht Chase Griffin und sein feines Händchen. „Es mangelt an der nötigen Intensität. Wenn wir die nicht aufbringen, wird es bis zum Ende eng bleiben“, betonte Ingo Enskat in der Halbzeit. Griffins Dreier und einige gelungene Rebounds von Philipp Neumann halten uns gut im Spiel, um uns anzusetzen, muss sich die Intensität deutlich verbessern.“

Trier kommt mit Energie

Trier kam mit viel Energie aus der Pause. Doch die Gäste hielten durch Cuffee und Wysocks Dreier dagegen. Crailsheims Zehner legte von der Freiwurflinie doppelt nach (53:61). Turner packte noch zwei Punkte drauf. Griffin setzte sich frei durch und vollendete mit Brett (53:65). Gay machte seine ersten Punkte von der Linie und es sah gut aus für die Blauen (55:67).

Doch Trier war noch lange nicht geschlagen. Die Grünen pressten jetzt früh an, setzten die Merlins schon im Spielaufbau unter Druck. Bis zum Viertelende konnten sie den Rückstand, immer wieder frenetisch von ihrem Publikum angefeuert, auf 70:75 verkürzen. Bucknor, bis dahin eher unauffällig, steuerte in diesem Abschnitt zehn wichtige Punkte mit bei.

Im finalen Viertel legten Griffin und Herrera gleich zwei Dreier für die Merlins auf (73:82). Die Partie blieb intensiv, ohne dass sich an den Kräfteverhältnissen wesentliches ändern sollte (79:90; 4.13 Rest). Sebastian Herrera brachte die Crailsheimer mit seinem Dreier Richtung Hundertermarke und Ausgleich in der Serie. Im Fallen versenkte Sherman Gay die Punkte 98, 99, später 100 und 101 für Crailsheim – und stopfte den finalen Dunk in die Reuse. Die unermüdlich anfeuernden Fans auf der Tribüne frohlockten bereits und freuten sich auf den Freitag und Spiel 3 der Serie.

„Irgendwann in der zweiten Halbzeit sind wir in der Serie angekommen. Nach schwachem Start haben wir verstanden, dass wir hart fighen müssen, härter als der Gegner, wenn wir weiterkommen wollen“, bilanzierte ein zufriedener Ingo Enskat.