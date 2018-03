Fußball Mentalität schlägt Eleganz

Mulfingen / Ralf Mangold

Hektisches Treiben an der Trainerbank. In der 65. Minute hat der FSV Hollenbach das 1:0 gemacht, da will Ilshofens Spielertrainer Ralf Kettemann mit zwei Wechseln schnell auf den Rückstand reagieren und die Offensive stärken. Doch Niklas Wackler und Benjamin Kurz haben noch nicht einmal ihre Trainingsanzüge abgelegt, da steht es schon 2:0, und das Spiel ist mehr oder weniger entschieden.

Hollenbach zielstrebiger

Ein verdienter Sieg im Hohenlohe-Derby für die Hollenbacher, da waren sich nach dem Spiel beide Trainer einig – auch wenn die erste Hälfte noch relativ ausgeglichen war. Die Ilshofener versuchten ihr technisches Spiel auf dem schwer bespielbaren Boden aufzuziehen, was sich letztlich als falsche Taktik herausgestellt hatte. Hollenbach war aggressiver in den Zweikämpfen und zielstrebiger in Richtung gegnerisches Tor.

Das ging den Gästen völlig ab, nicht eine wirkliche Torchance konnten sie nach 90 Minuten vorweisen. „Uns fehlt momentan einfach das Selbstvertrauen. Am Ende waren wir einfach zu passiv“, monierte dann auch Kettemann, der sich selbst aus Formgründen nicht einmal einwechselte und das Spiel von der Bank aus verfolgte.

„Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden“, so Hollenbachs Coach Marcus Wenninger. Bereits nach einer Viertelstunde hatte der FSV drei richtig gute Möglichkeiten durch Michael Kleinschrodt, Fabian Czaker und A-Jugendspieler Lorenz Minder. Danach neutralisierten sich beide Teams gegenseitig, wobei die Gastgeber dennoch immer einen Tick schneller waren, vor allem bei zweiten Bällen oder platzbedingten Fehlern des Gegners. Erst kurz vor der Pause konnte Ilshofen den ersten Torschuss vermelden, doch der Freistoß von Daniel Schmelzle aus fast 40 Metern war dann doch recht harmlos.

Hollenbach mit Selbstvertrauen

Mit viel Selbstvertrauen kamen die Hollenbacher aus der Kabine und erhöhten nun den Druck in Richtung Gästetor. Obwohl der spielstarke Boris Nzuzi mit einer Muskelverletzung in der Kabine blieb, gab es keinen Bruch im Spiel. Für ihn kam Samuel Schmitt, und der traf gleich mit seiner ersten Aktion das Außennetz. Kurz darauf hätte Timo Brenner das 1:0 machen müssen, doch völlig frei­stehend köpfte er TSV-Keeper Karel Nowak an. In der 65. Minute dann aber doch der Führungstreffer für die Platzherren: Nach einer hohen Flanke des agilen Minder stand Fabian Czaker sträflich frei und köpfte ein.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später dann der Knock-out. Bei einer weiten Freistoßflanke verschätzte sich Ilshofens Torwart und Michael Kleinschrodts wuchtiger Kopfball praktisch von der Strafraumgrenze landete zum 2:0 in den Maschen.

Die Gäste waren danach wie in einer Schockstarre. Nur Daniel Schmelzle auf der linken Außenbahn und der eingewechselte Niklas Wackler wehrten sich zumindest noch augenscheinlich gegen die drohende Niederlage. Der Rest war oft umständliches Gekicke in Richtung Hollenbacher Tor, das die Gastgeber nun mit großem Einsatz gemeinsam verteidigten. Sogar Stürmer Fabian Czaker war sich nicht zu schade und grätschte am eigenen Strafraum einem Ilshofener Spieler den Ball weg.

So war der FSV letztlich dem 3:0 näher als die Gäste dem Anschlusstreffer. Minder setzte sich auf der Außenbahn gegen drei Mann durch, doch die scharfe Hereingabe versprang auf dem holprigen Platz, und so konnte Michael Kleinschrodt das Leder nicht im leeren Tor unterbringen. Kurz darauf hatte Nico Nierichlo den dritten Treffer auf dem Fuß, doch auch er vergab diese sehr gute Möglichkeit und traf nur die Latte.

Nur zwei gelbe Karten

„Derbysieger, Derbysieger“, sangen die Hollenbacher gleich nach dem Schlusspfiff einer äußerst fairen Partie mit lediglich zwei gelben Karten. „Wir haben jetzt wieder alles selbst in der Hand, aber es ist noch keine Vorentscheidung gefallen“, warnte Hollenbachs Trainer dann auch vor zu großer Euphorie, auch wenn bei ihm nach dem ersten Dreier in diesem Jahr das Siegerlächeln einfach nicht mehr verschwinden wollte.