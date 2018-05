Ilshofen Meistersekt steht schon kalt

Crailsheim / Willi Hermann

Gemessen an der Souveränität der bisherigen Auftritte in dieser Saison zweifelt wohl niemand daran, dass Ilshofen II am Ende in der Kreisliga A 2 ganz vorne ist und direkt in die Bezirksliga aufsteigt. Aber morgen würde die Landesliga-Reserve des TSV Crailsheim die Entscheidung sicher gerne noch um einen Spieltag verschieben.

Ilshofen II hat sich in der Rück­runde keine Niederlage mehr geleistet und ist nur zweimal nicht als Sieger vom Platz gegangen. Aber auch die Gastgeber, die nach dem Abstieg eine Zeit lang brauchten, um sich wieder in der Kreisliga A 2 zu akklimatisieren, haben bisher eine hervorragende Rückrunde gespielt, in der sie nach dem Primus und Gerabronn die meisten Punkte einheimsen konnten.

Aufsteiger unter sich

Auf dem Papier sieht die Gerabronner Aufgabe beim Mitaufsteiger in Ingersheim wesentlich einfacher aus. Während sich die Gäste schnell in die Spitzengruppe gespielt haben, kämpfen die Gastgeber noch gegen den direkten Wiederabstieg. Von daher werden sie alles in die Waagschale werfen, um wenigstens einen Teilerfolg gegen den Favoriten zu erzielen. Dieser könnte sich mit etwas Glück Platz 2 sichern.

Leukershausen kann mit einem Erfolg gegen Bühlertann den dritten Tabellenplatz festigen. Vor wenigen Wochen wäre das Duell zwischen Matzenbach und Gründelhardt noch das absolute Topspiel der A 2 gewesen. Nachdem zuletzt beide deutlich abgebaut haben, geht es hier nur noch um die Plätze.

Im Fokus morgen steht auch die Partie zwischen der Spvgg Hengstfeld-Wallhausen und der KSG Ellrichshausen. Die Gastgeber können sich mit einem Erfolg den Klassenerhalt sichern, während die Gäste den Sieg brauchen, um, vorausgesetzt die Konkurrenten SV Ingersheim und Spvgg Satteldorf II patzen, noch die Chance auf den Abstiegsrelegationsplatz zu erhalten. Dementsprechend steht Satteldorf II, das nur noch zwei Spiele und damit zwei Möglichkeiten hat zu punkten, gegen Brettheim extrem unter Zugzwang.

Beim Duell zwischen Westgartshausen und Rot am See spricht der Heimvorteil für die Gastgeber.

Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr

TSV Crailsheim II – TSV Ilshofen II, SV Ingersheim – TSV Gerabronn, Spvgg Hengstfeld – KSG Ellrichshausen, Spvgg Satteldorf II – SV Brettheim, FC Matzenbach – SV Gründelhardt, Spfr. Leukershausen – SC Bühlertann, SV Westgartshausen – TV Rot am See