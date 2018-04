Blaufelden Mehr gelaufen, mehr gekämpft, mehr gewollt

Blaufelden / Willi Hermann

In einem durchaus emotionalen und über weite Strecken vor allem für die Blaufeldener Zuschauer gut anzusehenden Derby setzten sich die Gastgeber verdient durch. Dabei hatte Blaufeldens Coach Jochen Schneider in der Halbzeitpause große Zweifel, ob seine Mannschaft die Führung über die Zeit bringen kann. „Wir haben schon wieder zu viele Möglichkeiten liegen lassen. Mit dem Freitagsspiel in den Beinen wird es bestimmt noch eng, die Jungs haben schon keine Kraft mehr.“ Am Ende strafte seine Truppe ihn mit einer konzentrierten Leistung bis zum Schlusspfiff Lügen – und das, obwohl sie nach der vielleicht kuriosesten Ampelkarte der Spielzeit die Führung 25 Minuten in Unterzahl verteidigen musste.

Kuriose Ampelkarte

Der Blaufeldener Trainer hatte seinen etatmäßigen Elfmeterschützen Patric Kober nach einer Gelben Karte in der Anfangsphase sicherheitshalber rausgenommen. Als Patrick Weidlich nach einem Zuckerpass von Tobias Feyh im Schrozberger Strafraum von den Beinen geholt wurde, zeigte Schiedsrichter Wolfgang Hornung auf den Punkt. Patric Kober wurde eingewechselt, verwandelte souverän und drosch aus Freude den aus dem Netz zurückspringenden Ball in die Prärie. Dafür durfte er mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Beim ersten Angriff steckte der stark aufspielende Youngster Fabian Wernau den Ball gekonnt auf Patrick Weidlich durch. Dieser ließ dem gut aufgelegten Chinedu David Anudu im Schrozberger Tor keine Abwehrchance. Die Gäste schüttelten sich kurz und übernahmen in der Folgezeit die Spielkontrolle. Blaufelden stemmte sich gegen die Angriffe, auch auf Kosten der einen oder anderen Gelben Karte und Freistößen aus gefährlichen Distanzen. Allerdings hatte Torsten Weller sein Visier an diesem Tag nicht richtig eingestellt, sodass die Heimelf diese Phase schadlos überstand.

Mit der Hereinnahme von Adrian Heger gelang es Jochen Schneider dann, Mitte der ersten Halbzeit den Druck der Gäste wieder zu brechen. Tobias Feyh nach Kombination mit Fabian Wernau scheiterte ebenso an Anudu, wie Adrian Heger in zwei Eins-gegen-eins-Situationen.

Nach einer Ecke konnte der Schrozberger Keeper zudem einen Kopfball von Michael Huss gerade noch an die Latte lenken. In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber das nötige Quäntchen Glück, als Torsten Weller nach einem schönen Flankenlauf von Jonas Meuder knapp verzog.

Nadelstiche gesetzt

Nach dem Seitenwechsel hatte Schrozberg zunächst deutlich mehr Ballbesitz als die Gastgeber, aber der Abwehr um die Innenverteidiger Simon Martin und Michael Huss gelang es den Gegner weit vom Tor wegzuhalten. Mit zunehmender Spieldauer schafften es die Blaufeldener dann immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Adrian Heger hatte nach knapp einer Stunde bei einem Konter sogar schon den Torhüter umspielt, konnte dann aber aus spitzem Winkel nicht vollenden. Danach brannte es bei jedem Angriff im Schrozberger Strafraum, bis nach dem Foul an Patrick Weidlich der Strafstoß zum 2:0 kam. Trotz der anschließenden Überzahl konnten die Gäste Blaufelden nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Am gefährlichsten waren noch ein Freistoß von Christian Wagner, der knapp am Tor vorbeiging, und ein Versuch von Adrian Brunner in der Nachspielzeit, der aber in den Armen von Torhüter Alexander Heth landete.