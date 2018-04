Fußball Marek Hähnel erzielt vier Treffer

Backnang / Christian Köger

Die Kochertäler starteten gut in die Partie und zehn Minuten später scheiterte Simon Jäger am Backnanger Pfosten. Aber schon kurz danach erzielten die TSVler die Führung. Nach einem Eckball von Viktoria klärte Stephan Munz mit einem weiten Schlag auf Daniel Köger, und dieser ließ beim 0:1 dem Keeper keine Abwehrchance (13.). Die erste Tormöglichkeit hatten die Gastgeber in der 30. Minute mit einem Freistoß an der Strafraumgrenze, der knapp über die Latte strich. Nach 36 Minuten erhöhte die Horntasch-Truppe auf 0:2. Im Mittelkreis bediente Retter Hähnel, dieser überlistete mit einem Heber den herauseilenden Torwart, und traf danach kurz vor der linken Grundlinie ins Schwarze. Kurz vor der Halbzeit schickte M. Haas mit einem herrlichen Pass erneut Hähnel auf die Reise, dieser ließ seinen Gegenspieler alt aussehen und erzielte das 0:3.

In der 56. Minute bediente Retter den überragenden Hähnel und dieser umkurvte den Torwart – dann stand es 0:4. Danach war ein Hauch von Sommerfußball zu sehen. Zehn Minuten vor dem Ende wurde Philipp Ruf im Strafraum von den Beinen geholt und den fälligen Elfer verwandelte Marek Hähnel mit seinem vierten Treffer sicher zum 0:5 (80.). In der 83. Minute steckte der agile Marcel Retter die Kugel zu Daniel Köger durch, der daraufhin mit einem Flachschuss das 0:6 erzielte und damit das halbe Dutzend voll machte.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Patrick Epple (46. Friedrich Rühle), Marcel Hägele, Jannik Riexinger (63. Alexander Seitz), Simon Hagel, Marcel Retter, Markus Haas, Daniel Köger, Simon Jäger (66. Philipp Ruf), Stephan Munz, Marek Hähnel.