Fußball Manuel Schoppel the beast

Manuel Schoppel the beast

Satteldorf / Ralf Mangold

Groß war der Jubel aufseiten der Satteldorfer, als sie die Schlussoffensive des Tabellenführers überstanden hatten. Den nach einer umstrittenen Ampelkarte gegen Martin Kreiselmeyer dezimierten Platzherren schwanden zusehends die Kräfte. Mit Glück und einem überragenden Manuel Schoppel retteten sie dennoch den knappen Sieg über die Zeit.

Überraschend gab der Stammkeeper nach rund einmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Eigentlich hätte er wegen seiner Schulterverletzung noch gar nicht spielen dürfen, doch nachdem sich Ersatzkeeper Patrick Grobshäuser im Laufe der Woche im Training verletzt hatte, musste Schoppel auf die Zähne beißen. Sichtlich gehandicapt versuchte er wegen der Schmerzen möglichst viele Bälle wegzufausten. Nur beim ersten Gegentreffer sah er nicht gut aus, ansonsten war er der gewohnt wichtige Rückhalt seiner Elf.

Bereits nach 13 Minuten gingen die Satteldorfer durch einen strammen Schuss von Torjäger Martin Kreiselmeyer in Führung. Nur fünf Zeigerumdrehungen später war sein quirliger Stürmerkollege Firat Dogonay zur Stelle und es stand 2:0. Nachwuchstalent Marius Doderer nutzte ein Missverständnis in der in dieser Phase völlig unsortierten Hintermannschaft der Gäste und bereitete diesen Treffer vor.

Die Heimelf ließ mit ihrem frühen Pressing den Tabellenführer gar nicht ins Spiel kommen. So hatten die Gäste erst Mitte der ersten Hälfte eine gefährliche Aktion, nachdem Marian Asch einen zu kurzen Rückpass erlaufen hatte, den Ball aber über das Tor schoss. In der 30. Minute tauchte Kreiselmeyer plötzlich allein vor dem Gästekeeper auf und vollstreckte gewohnt souverän zum 3:0. Das Spiel schien entschieden. Beinahe hätten die Satteldorfer sogar noch vor der Pause nachlegen können, doch mit Glück und Geschick verhinderte die SV-Abwehr bei einer Doppelchance den vierten Gegentreffer. Frust machte sich breit und Stefano Costa hatte Glück, dass er nach einer Tätlichkeit an der Mittellinie nur Gelb sah.

Die Gäste gaben aber keinesfalls auf und kamen druckvoll aus der Kabine. Schoppel rettete gegen Asch mit einer Glanztat. Nur wenig später köpfte Giovani Costa aus kurzer Distanz aufs Satteldorfer Gehäuse, doch wieder parierte Schoppel. Beim 3:1 in der 60. Minute sah Schoppel allerdings nicht gut aus. Nach einem weiten Freistoß wollte er den Ball fangen, doch der rutschte ihm aus den Händen. Fünf Minuten später dann das 3:2. Nach einem Querpass stand Robert Stelker plötzlich völlig frei und brauchte nur noch einzuschieben.

Kreiselmeyer sieht Gelb-Rot

Als dann auch noch Kreiselmeyer nach einem vermeintlichen Handspiel Gelb-Rot gesehen hatte, schien das Spiel endgültig zu kippen. Die Gäste um die bärenstarken Luca Jungbluth und Niko Rummel zogen nun ein wahres Powerplay auf. Satteldorf hatte nur noch eine Chance, doch bei einem Schuss von Michael Eberlein reagierte Dario Nieswandt glänzend. In der 87. Minute dann fast der inzwischen verdiente Ausgleichstreffer, doch mit einer Glanztat fischte Schoppel einen Freistoß von Costa gerade noch aus dem Torwinkel.

„Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen“, ärgerte sich Breuningsweilers Abteilungsleiter Harald Götz nach dem Spiel. „Nach der Pause haben wir aber gezeigt, dass wir trotz des Ausfalls von sechs Stammspielern eine fußballerisch gute Truppe sind, und hätten einen Punkt verdient gehabt.“

Ähnlich sah es auch Satteldorfs Trainer Martin Weiß. „Wir haben sehr gut angefangen, aber dann wurden die Gäste immer stärker und wir haben nicht mehr ins Spiel gefunden.“ Ein dickes Lob hatte er dennoch für seine Spieler parat: „Kämpferisch haben wir super dagegengehalten.“ So bleiben die Satteldorfer weiterhin im Aufstiegsrennen.