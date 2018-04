Blaufelden Lokalduell in der Kreisliga A3

Blaufelden / Joachim Mayershofer

Der SC Wiesenbach darf am Wochenende gleich doppelt ran: heute im Nachholspiel aus der Vorrunde gegen Bieringen und am Sonntag bei der Spvgg Gammesfeld. Der SCW liegt in der Kreisliga A3 vier Punkte hinter dem heutigen Gegner zurück, der den Aufstiegsrelegationsplatz innehat. Geht also noch was nach oben? „Wir sind nicht mit diesem Ziel in die Saison gegangen“, erklärt Fußballabteilungsleiter Johannes Trump. „Der Aufstieg würde für uns vielleicht auch noch etwas zu früh kommen – aber sollten wir Relegation spielen, würden wir uns dagegen sicherlich nicht wehren.“ Trump glaubt, dass sich die SGM Markelsheim/Elpersheim als Erster durchsetzen wird. „Sie sind einfach zu stark.“

Im Hinspiel bezwang Wiesenbach die Spvgg Gammesfeld mit 4:0. „Das war ziemlich deutlich“, sagt Trump. Nach schlechter Vorrunde sei Gammesfeld nun wieder stabiler. „Sie haben eine junge Mannschaft. Ich bin froh, dass sie sich gefangen haben, damit wir auch nächstes Jahr ein Derby spielen können. Dieses Jahr sind aber wohl wir in der Favoritenrolle“, so Trump.

Am Rand des Fußballbezirks

Beide Vereine sind sich freundschaftlich verbunden. „Es liegen ja nur drei bis vier Kilometer dazwischen. Da kennt man wenigstens mal ein paar Spieler, viele schon seit der Jugend oder als Jugendtrainer, mit denen ich dann Freundschaftsspiele ausgemacht habe. Ansonsten müssen wir ja immer weit fahren am Rand des Fußballbezirks“, freut sich Spvgg-Trainer Lars Langenbuch auf das Derby. Ob er nach langer Verletzungspause wieder selbst mitspielen kann, werde sich zeigen, erklärt der Coach schmunzelnd. Allerdings müsse er auf acht Stammspieler verzichten, darunter Torhüter Dominik Schüttler, Verteidiger Andreas Schmieg, Mittelfeldspieler Tim Peppel und Stürmer Andreas Barthelmeß. Wiesenbachs Angreifer Danut Esanu ist gegen Bieringen nach Gelb-Rot gesperrt, darf gegen Gammesfeld aber wieder ran. „Ein typischer Torjäger“, wie Langenbuch erklärt. Esanu hat in dieser Saison bereits 28 Treffer erzielt.

Freitag, 13. April, 18.30 Uhr

SC Wiesenbach – DJK Bieringen, SGM Weikersheim/Schäftersheim – FC Creglingen

Sonntag, 15. April, 15 Uhr

Spvgg Gammesfeld – SC Wiesenbach, SGM Markelsheim/Elpersheim – Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern, TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Weikersheim/Schäftersheim, TSV Althausen/Neunkirchen – FSV Hollenbach II, SV Berlichingen/Jagsthausen – DJK Bie­ringen, 1. FC Igersheim – FC Creglingen, SC Amrichshausen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim