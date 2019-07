Jakobimarkt Schwäbisch Hall Jakobimarkt 2019 – ein Fest wie aus dem Bilderbuch

Rund 50.000 Menschen besuchen an den vier Tagen den Rummel auf den Kocherwiesen. Hinzu kommen die vielen Besucher der Innenstadt. Am Wochenende geht es in ganz Schwäbisch Hall rund. Die Menschen sind entspannt und genießen das erste Ferienwochenende.