Spfr. Leukershausen-Mariäkappel – TSV Obersontheim II 4:1 (2:1)

Tore: 0:1 Daniel Glaßbrenner (15.), 1:1 Jan Schöller (31.), 2:1 Piotr Tobola (32.), 3:1 Andreas Fohrer (50.), 4:1 Jannik Strehle (73.)

Zu Beginn spielten die Gäste mit offenem Visier und gingen in der 15. Minute verdient in Führung. Danach sammelte sich Leukershausen und dominierte das Spiel. Mit einem Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte setzte die Heimmannschaft die Segel auf Meisterkurs. Nach der Halbzeitpause spielte die Heimelf die Partie clever bis zum Schluss. Der gut leitende Schiedsrichter Olaf Alsdorf verstand es, geschickte Vorteilsituationen laufen zu lassen. Am Ende feiern die Sportfreunde Leukershausen-Mariäkappel einen souveränen Heimsieg, welcher den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte und den Aufstieg in die Bezirksliga Hohenlohe bedeutet.

FC Langenburg – SV Gründelhardt-­Oberspeltach 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Lucas Schmidt (28.), 2:0 Marvin Blind (52.), 3:0 Semih

Dalyanci (54., FE)

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Hausherren schnell die Oberhand. Nach einer schönen Passkombination bediente Marvin Blind den agilen Lucas Schmidt mit einem Zuckerpass vor dem 1:0. Erst in der zweiten Hälfte konnte der Gastgeber durch einen gekonnten Schlenzer von Marvin Blind erhöhen (52.). Nach einem Foul im Strafraum lag es an Semih Dalyanci, den Sieg perfekt zu machen. Die Hausherren verwalteten das 3:0 ohne Mühe und behielten die Punkte. Platz 2 ist aber noch nicht ganz sicher, Gerabronn hat als Dritter fünf Punkte Rückstand. – Reserven: 3:0

FC Matzenbach – TSV Gerabronn

2:3 (1:0)

Tore: 1:0 Michael Kranz (5.), 1:1 Julian Riedl (63.), 2:1 Michael Kranz (68.), 2:2 Lukas Moser (84.), 2:3 Cris Dumalski (88.)

Der TSV Gerabronn feierte einen verdienten Auswärtserfolg. Dabei waren die Gäste schon ab der 27. Minute dezimiert. Sie kämpften aber aufopferungsvoll und nahmen aufgrund ihrer Effizienz die Punkte mit nach Hause. – Reserven: 4:3

TSV Crailsheim II – SV Ingersheim

6:1 (3:0)

Tore: 1:0 Moritz Gentner (22.), 2:0 Yasin Islertas (34.), 3:0, 4:0 Sebastian Krüger (45., 50.), 4:1 Jan Plieninger (60.), 5:1, 6:1 Moritz Gentner (63., 75.)

Der TSV Crailsheim II besiegte den SV Ingersheim deutlich mit 6:1. Dabei kam dem TSV das große Spielfeld zugute, denn die meisten Treffer entstanden durch gute Pässe aus dem Mittelfeld in die Schnittstellen der Ingersheimer Abwehr. So wurde der SVI ein ums andere Mal ausgekontert. Steffen Probst im Ingersheimer Tor blieb gegen die durchgebrochenen TSV-Stürmer oft keine Abwehrchance. Der erste Treffer des TSV Crailsheim resultierte allerdings aus einem schön platzierten Kopfball von Moritz Gentner nach einem Freistoß. Den Crailsheimer Torreigen unterbrach nur Jan Plieninger zum zwischenzeitlichen 4:1. Moritz Gentner setzte in der 75. Minute mit seinem dritten Tor den Schlusspunkt hinter den Crailsheimer Torreigen und eine spielerisch gute Leistung der Landesliga-­Reserve.

SV Westgartshausen – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen 5:4 (2:3)

Tore: 0:1 Rüdiger Deimling (10.), 0:2, 0:3 Robert Becke (20., 28.), 1:3, 2:3 Henrik Herbst (35., 43.), 2:4 Rüdiger Deimling (55.), 3:4, 4:4 Henrik Herbst (78., FE, 78.), 5:4 Axel Mecus (84.)

In einem turbulenten Spiel siegte Westgartshausen mit 5:4 – und das nach 0:3-Rückstand. Dabei überragte Henrik Herbst mit vier Treffern. Dadurch sollte ihm die Torjägerkanone in der Kreisliga A2 nicht mehr zu nehmen sein. Den besseren Beginn hatten dabei ganz klar die Gäste aus Hengstfeld, die bereits nach einer halben Stunde verdient mit 3:0 in Führung lagen. Danach bekamen die Gastgeber das Spiel besser in den Griff und konnten durch Henrik Herbst verkürzen. Erneut Rüdiger Deimling erhöhte auf 4:2 für die Gäste. Als Henrik Herbst per Elfmeter auf 3:4 verkürzte, starteten die Moles in die Schluss­offensive. Diese wurde durch den Ausgleich und den Siegtreffer von Axel Mecus belohnt. – Reserven: 3:2

SV Brettheim – TSV Vellberg

2:0 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Sascha Caro (16., 68.)

Einen verdienten Heimsieg landete der abstiegsgefährdete SV Brettheim gegen den TSV Vellberg – falls es zur Relegation kommt. Die frühe Führung nach toller Vorarbeit von Simon Keitel erzielte Sascha Caro per Kopf. Im Anschluss half den Gastgebern eine berechtigte Rote Karte für Kubilay Köksal nach rohem Spiel (35.). Nachdem die Gäste am Anfang der zweiten Hälfte Möglichkeiten zum Anschlusstreffer liegen ließen, sorgten wiederum

Sascha Caro und der eingewechselte Lars Dambach im Zusammenspiel für die Entscheidung. – Reserven: 3:5

SC Bühlertann – TV Rot am See

5:2 (3:1)

Tore: 0:1 Hannes Varga (1.), 1:1, 2:1 Marco Fischer (8., HE, 13.), 3:1 Fabian Deininger (17.), 4:1 Swen Köbler (75.), 4:2 Hannes Varga (82.), 5:2 Johannes Lang (90.)

Mit der ersten Chance des Spiels gingen die Gäste gleich in Führung. Die Hintermannschaft der Heimelf war in dieser Situation zu passiv. Die Bühlertanner blieben jedoch unbeeindruckt und glichen per Handelfmeter aus. Marco Fischer ließ dem Torwart keine Chance. Keine fünf Minuten später startete Jonas Trübendörfer einen starken Alleingang, sein finaler Pass wurde wieder von Marco Fischer verwandelt. Der SC blieb weiterhin am Drücker, Fabian Deininger verwandelte den Abpraller eiskalt. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Torchancen, es fehlte aber die letzte Konsequenz. 15 Minuten vor dem Ende fand ein guter Pass von Sebastian Rüger Swen Köbler, der ins kurze Eck einschoss. Kurz vor dem Abpfiff fiel noch der Anschlusstreffer durch Hannes Varga, aber den Schlusspunkt setzte Johannes Lang für die Gastgeber und sicherte somit die drei Punkte. – Reserven: 6:2