Kirchberg Lettenmaier erwartet zwei eklige Spiele

Kirchberg / Joachim Mayershofer

Ein anstrengendes Wochenende haben die drei Bezirksligisten aus dem HT-Land vor der Brust. Sie müssen heute Abend und am Sonntagnachmittag antreten. Im Fokus steht dabei das Altkreisderby zwischen der TSG Kirchberg (Platz 15; 14 Punkte) und dem VfR Altenmünster (Platz 7; 29 Punkte), das heute um 19 Uhr beginnt. Am Sonntag muss die TSG zum noch ungeschlagenen Tabellenführer Gaisbach (52 Punkte), der VfR empfängt Neuenstein (Platz 8; 28).

Sechs Punkte als Ziel

„Nach einer guten kämpferischen Leistung in Untermünkheim, nach der wir am Ende wieder mit null Punkten da standen, gilt es am Wochenende die nötigen sechs Punkte zu holen, um nicht doch noch einmal zittern zu müssen und nicht doch noch in den Abstiegsstrudel hinein zu rutschen“, erklärt VfR-Abteilungsleiter Patrick Lettenmaier. Man müsse die Negativserie von fünf Niederlagen am Stück ausblenden und sich wieder auf die eigenen Stärken konzentrieren. „Wir müssen mit voller Überzeugung in diese Spiele gehen. Sollte dies passieren, werden wir auch wieder in die Erfolgsspur kommen. Ich rechne dennoch mit zwei ekligen Spielen, in denen uns alles abverlangt wird.“ Fehlen wird gegen Kirchberg Dennis Maric aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

Die Gastgeber des Derbys haben die 2:6-Niederlage aus der Vorrunde noch nicht vergessen. „Gegen Altenmünster haben wir einiges gut zu machen und können dies auch schaffen, wenn wir mit der gleichen Einstellung wie gegen Mulfingen ins Spiel gehen“, erklärt TSG-Presseverantwortlicher Claudio Fierro. „Wir haben gegen Mulfingen womöglich mit die beste Leistung der Rückrunde gezeigt. Dass es am Ende trotzdem nur zu einem 2:2 gereicht hat, zeigt, dass wir aktuell einfach nicht die Konzentration über die vollen 90 Minuten aufrecht erhalten können.“ Dass das Team nach dem 0:2-Pausen-Rückstand wieder zurückgekommen ist, zeuge von der richtigen Einstellung. „Gegen Gaisbach sind wir der klare Außenseiter und müssen schauen, dass wir so lange wie möglich die Null halten, um sie vielleicht etwas nervös machen zu können.“

Dünsbach gegen Schlusslicht

Das dritte Team aus dem HT-Land, der TSV Dünsbach (Platz 12; 25 Punkte), spielt heute zu Hause gegen Bühlerzell (Platz 6; 31) und am Sonntag gegen das Schlusslicht SG Taubertal (11 Punkte). „Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Phase durch eine angespannte Personalsituation. Manuel Kappes ist immer noch verletzt und wird in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen. Auch Jonathan und Frederik Heynold, sowie Daniel Gronbach fehlen am Wochenende“, sagt Abteilungsleiter Jochen Gronbach. „Wenn wir allerdings die gute Mannschaftsleistung gegen Gaisbach am Doppelheimspieltag wiederholen können, sollte uns der erste Heimsieg im Jahr 2018 gelingen.“

Freitag, 20. April, 19 Uhr

Gaisbach – Niedernhall, Dünsbach – Bühlerzell (18.30 Uhr), Mulfingen – Hessental, Taubertal – Untermünkheim, Obersontheim – Neuenstein, Sindringen – Michelfeld, Kirchberg – Altenmünster

Sonntag, 22. April, 15 Uhr

Altenmünster – Neuenstein, Wachbach – Michelfeld, Gaisbach – Kirchberg, Hessental – Sindringen, Mulfingen – Braunsbach, Niedernhall – Obersontheim, Dünsbach – Taubertal, Bühlerzell – Untermünkheim