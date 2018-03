Fußball Leistung mau, Moral vorhanden

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Eines kann man den Sportfreunden Schwäbisch Hall nicht vorwerfen, nämlich, dass sie in Schönheit sterben würden. Das Spiel am vergangenen Samstag war für die Zuschauer alles andere als gut anzusehen. Dass der Letzte dennoch zumindest teilweise ein positives Gefühl aus der Begegnung mitnehmen kann, liegt am Kampfgeist in Unterzahl.

„Wir haben hier zwei Punkte liegen gelassen“, stellte Sindelfingens Trainer Mike Schütt nach dem Schlusspfiff unumwunden fest. Ein anderes Statement hätte auch überrascht, schließlich hatte sein Team fast 60 Minuten lang die Begegnung beherrscht, nämlich zwischen der 10. und 68. Minute. Anfangs wirkten die Hallern engagierter, das Eigentor, das Serdal Kocak durch einen scharf geschossenen Freistoß fast von der Torauslinie erzwang, der gerechte Lohn. „Wir mussten uns erst auf den Naturrasen einstellen“, bekannte Schütt, dessen Team in diesem Jahr bislang ausschließlich auf künstlichem Grün trainiert und gespielt hat.

Torwart trifft vom Punkt

Nach und nach kam Sindelfingen besser ins Spiel. „Wir wollten zu viel direkt spielen“, meinte Petar Kosturkov, „auf diesem Platz geht das aber nicht.“ Die Folge waren viele individuelle Fehler, die den anfangs nicht vor Selbstvertrauen strotzenden Gegner aufbauen. Symptomatisch dafür war der Ausgleich: Joshua Voigt verfolgte seinen Gegner im Strafraum, traf Gegner und Ball. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Da der etatmäßige Schütze Daniel Kniesel verletzt ist, schnappte sich Torwart David Kocyba den Ball und traf zum 1:1.

Die angespannten und langen Gesichter der Haller Verantwortlichen in der Pause wurden kurz nach Wiederanpfiff noch verkniffener. Glotzmann würgte den Ball irgendwie ins Tor. Die Haller wirkten nahezu abwesend. „Wir haben schlecht gespielt“, meinte auch Kosturkov. Dann spielte Glotzmann Torwart Dambach aus, Steffen Engelhardt grätschte in den Schuss, der Ball ging an seinen Oberarm und von dort an die Latte. Wegen Torverhinderung wurde Engelhardt vom Platz gestellt, Kocyba kam erneut angeeilt, um auch den zweiten Strafstoß auszuführen. Diesmal schoss der Schlussmann mit wenig Tempo in die Tormitte. Lukas Dambach schlug den Ball mit dem Fuß weg. Auch der Nachschuss rauschte am Tor vorbei.

Dann passierte das, was häufiger bei einer Mannschaft in Unterzahl geschieht: Die Haller entdeckten ihren Kampfgeist. Auch die rund 400 Zuschauer wurden nun lauter. „So etwas kann man nicht erklären“, meinte VfL-Trainer Schütt. „Wir haben vor dem 2:2 Ali Gökdemir in alle Ruhe flanken lassen. Das darf nicht passieren.“ Halls Kapitän schlug den Ball lang auf Kocak, der mit dem Kopf auf den eingewechselten Selcuk Vural verlängerte. Der Youngster traf zum 2:2.

Angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz erhöht sich für die Sportfreunde nun der Druck von Woche zu Woche. Am Sonntag spielt Schwäbisch Hall bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, das wieder in die Abstiegszone gerutscht ist.