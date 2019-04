„Ein Ausgleich in der Nachspielzeit ist natürlich immer bitter, auch wenn es gegen den Tabellenführer war. Leider haben wir es nicht geschafft, den dritten Treffer nachzulegen. Insgesamt war die Leistung aber wieder sehr positiv.“ So beurteilt Michael Gebhardt, Trainer des TSV Crailsheim, den Auftritt seines Teams, das den Spitzenreiter Fellbach am Rande einer 1:2-Niederlage hat-

te.

Crailsheim hat aus den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt, nun steht die Partie beim TSV Pfedelbach an, der in den letzten vier Spielen nur zwei Zähler ergattert hat. „Auch nach der tollen Serie gilt es, jetzt nicht leichtsinnig zu werden, sondern die Konzentration und Mentalität hochzuhalten“, mahnt Gebhardt. „Eigene Fehler werden in Pfedelbach sofort bestraft, zudem darf man nicht vergessen, dass wir das Hinspiel zu Hause verloren haben.“ Gebhardt muss weiterhin auf Kai Rümmele, Benjamin Weinberger und Markus Diether verzichten.

Info TSV Pfedelbach – TSV Crailsheim, Samstag, 15.30 Uhr