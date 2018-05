Fußball Lauer Sommerkick in Oberrot

Oberrot / Andreas Zimmermann

Das Spiel begann nach der Verabschiedung von Holger Grün, Pascal Petermann und Trainer Wolfgang Schwellinger mit jeweils zwei Chancen für den FC Oberrot und für die Gäste aus Lippoldsweiler innerhalb der ersten elf Minuten. Danach verflachte die Partie zusehends und bis zur Halbzeit gab es keine nennenswerten Aktionen mehr.

Knapp übers Gehäuse

Nach der Halbzeit wurde die Partie etwas lebhafter. In der 50. Minute hätte sich Holger Grün fast mit einem Tor verabschieden können, doch dessen Schuss aus 16 Meter ging knapp über das Gästegehäuse. Eine Minute später wurde ein Benz-Freistoß auch knapp über das TSV-Gehäuse abgefälscht. In der 65. Minute war Schober nach einer Hereingabe von Scheuermann überrascht, sonst hätte er zum 1:0 einschieben können. In der 74. Minute konnte Bogner den agilen Bauer nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte dieser sicher zum 0:1. Fünf Minuten später die Antwort der Heimelf: Petermann spielte Schober schön frei und dieser vollendete an Torhüter Pullmann vorbei sicher zum 1:1-Ausgleich. In der 80. Minute strich ein abgefälschter Scheuermann-Schuss knapp am Gästetor vorbei. Petermann hätte in der Nachspielzeit noch zum 2:1 einnicken können, doch dieses Spiel hatte wohl keinen Sieger verdient. Fazit: Nächste Woche gilt es, sich beim Meister Backnang-Steinbach würdig in die Sommerpause zu verabschieden.

FC Oberrot: Daniel Bogner, Markus Wurst, Jonas Wieland, Tom Scheuermann, Steffen Hägele (87. Minute Nick Kübler), Markus Bauer, Holger Grün (87. Minute Lukas Knapp), Maximilian Benz, Matthias Wieland, Marvin Woelk (65. Minute Marcel Schober), Pascal Petermann.