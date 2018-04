Fußball Langenburger Osterfreuden

Langenburg / Willi Hermann

In der Kreisliga B3 konnte Topfavorit Langenburg am Osterwochenende eine kleine Lücke zu den Verfolgern reißen. Nachdem man sich jetzt nach Spielen auf gleicher Höhe befindet, beträgt der Vorsprung auf Obersontheim II vier und auf den FC Honhardt bereits fünf Punkte. Das erweiterte Verfolgerfeld von Stimpfach bis Jagstheim auf Rang 8 kam nicht ungeschoren über die Runden und wird es schwer haben, noch einmal ans Spitzentrio heranzurücken, obwohl es bei der derzeitigen Leistungsdichte durchaus passieren kann.

Waldtann eröffnet Spieltag

Die Überraschungen zu Ostern waren sicher der erste Sieg von Unterdeufstetten und das Unentschieden zwischen Kirchberg II und Obersontheim II. Bereits heute um 17 Uhr geht es für Honhardt in Waldtann darum, seinen Anspruch auf einen Spitzenplatz zu wahren. Die Mannen um Waldemar Zur haben nach der Winterpause noch nicht richtig in Tritt gefunden und mussten bereits genauso viele Niederlagen einstecken wie in der gesamten Vorrunde. Aber auch auf Spitzenreiter Langenburg wartet morgen kein Selbstläufer. Im Bezirksliga-Vorspiel in Bühlerzell stehen die Fürstenstädter vor einer hohen Auswärtshürde. Die Gastgeber liegen zwar nur im hinteren Mittelfeld der Tabelle, haben aber erst ein Heimspiel verloren und dort auch 21 ihrer 25 Punkte gewonnen. Für Langenburg spricht sicher, dass der Meisterschaftsaspirant um Spielertrainer Semih Dalyanci das beste Auswärtsteam der Liga ist.

Für Obersontheim II gilt es, im nächsten Derby zwischen Bezirksliga-Reserven in Altenmünster die Scharte von Kirchberg auszuwetzen. Ein weiterer Ausrutscher gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller würde die weiteren Verfolger wieder in die Nähe des Relegationsplatzes bringen. In dieser Hinsicht steht das Derby zwischen Jagstheim und Stimpfach besonders im Blickfeld. Für die Gastgeber ist es die allerletzte Möglichkeit, den Anschluss zu halten. Für die Gäste, die bei einer Partie mehr drei Punkte Rückstand auf Rang 2 haben, gilt es, die gute Ausgangsposition zu halten und auf Ausrutscher von Obersontheim und Honhardt zu warten.

Crailsheimer Stadtderby

Goldbach musste letztes Wochenende bei seiner Aufholjagd im Derby gegen Waldtann erstmals Federn lassen und braucht jetzt gegen Dünsbach II unbedingt wieder einen Erfolg. Rein von der Papierform her sollte dies auch kein Problem werden. Wesentlich enger dürfte es im Crailsheimer Stadtderby zwischen dem ESV Crailsheim und Tiefenbach zugehen. Beide gehören mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage zu den fünf stärksten Mannschaften in der Rückrunde. Die Eisenbahner sind zudem mit nur einer Niederlage eines der besten Heimteams. Tiefenbach hat mit Toptorjäger Giorgi Toroshelidze und Michael Munzinger dafür zwei Akteure unter den Top Ten der Torjägerliste.

Unterdeufstetten konnte gegen Dünsbach II im 18. Saisonspiel endlich den ersten Sieg feiern. Dass gegen Onolzheim nachgelegt werden kann, darf allerdings bezweifelt werden. Großaltdorf ist im Heimspiel gegen Kirchberg II ebenfalls klarer Favorit.

Samstag, 7. April, 17 Uhr

GSV Waldtann – FC Honhardt

Sonntag, 8. April, 13 Uhr

VfR Altenmünster II – TSV Obersontheim II, Spfr. Bühlerzell II – FC Langenburg

Sonntag, 8. April, 15 Uhr

ESV Crailsheim – SV Tiefenbach, TSV Goldbach – TSV Dünsbach II, VfB Jagstheim – SSV Stimpfach, TSV Unterdeufstetten – SV Onolzheim, SV Großaltdorf – TSG Kirchberg II