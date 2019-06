Um den letzten freien Platz in der Bezirksliga geht es am Freitagabend zwischen den beiden A-Ligisten FC Langenburg und dem SV Edelfingen.

Im Endspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gibt es viele Parallelen zwischen den beiden teilnehmenden Teams. Beide sind erst in dieser Runde in die Kreisliga A aufgestiegen und stehen mit 54 Punkten am Ende der Saison auf Platz 2. Natürlich wollen beide nach ihrem Erfolg im „Relegationshalbfinale“ nun auch den Sprung in die Bezirksliga schaffen.

„Wir fahren wieder mit einem Fanbus nach Westgartshausen – und der war ganz schnell ausgebucht“, berichtet Langenburgs Abteilungsleiter Jochen Bolz. Einige Langenburger haben den Gegner beim Relegationsspiel gegen den nun abgestiegenen Bezirksligisten SGM Markelsheim beobachtet. „Das war ein ganz anderes Spiel als unsere Partie gegen Gaildorf.“

VfB Stuttgart gegen Hohenlohe VfB Stuttgart: Alle Info zum Spiel gegen die Hohenlohe-Auswahl in Ilshofen Parken, Eintritt, Essen und so weiter: Das müsst ihr zu dem Spiel gegen die Profis des VfB Stuttgart wissen.

Die Edelfinger sind eher eine offensivstarke und körperlich robuste Mannschaft, die auf eine schnelle Entscheidung drängt. Fehlen bei Langenburg wird weiterhin Hans-Peter Bolz, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Zudem sind zwei Spieler noch angeschlagen vom Spiel gegen Gaildorf. Dafür ist Defensivmann Philipp Wolf wieder an Bord, der zuletzt urlaubsbedingt gefehlt hatte und mit seiner Routine sicherlich den Langenburgern weiterhelfen kann.

