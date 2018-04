Fußball Langenburg will Verfolger los werden

Langenburg will Verfolger los werden

Crailsheim / Willi Hermann

Langenburg konnte seinen Vorsprung auf Obersontheim II auf sechs Punkte ausbauen. Honhardt fehlen acht Zähler, Stimpfach liegt neun zurück. In den Duellen gegen Honhardt und Goldbach könnte sich Primus Langenburg zwei Verfolger endgültig vom Hals schaffen. Kurios ist, dass sich heute im letzten ausstehenden Spiel der Vorrunde zwischen Langenburg und Honhardt die „Herbstmeisterschaft“ entscheidet. Der FCL hat nach 14 Partien der Vorrunde zwei Zähler Vorsprung, sodass die Gäste auf jeden Fall gewinnen müssen.

Dabei spricht der Heimvorteil und der Verlauf der zweiten Saisonhälfte für den FC. Die Schützlinge von Waldemar Zur haben in der Rückrunde etwas an Schwung verloren. Für Goldbach, das am Sonntag nach Langenburg muss, geht es im Duell der Kreisliga-A-Absteiger beim VfR II darum, seine Ausgangsposition im Kampf um die Relegation zu stärken. Legt man den Verlauf der Rück­runde zugrunde, dürfte die Partie Langenburg gegen Goldbach ein echtes Spitzenspiel werden. Die Gäste sind mit sechs Siegen das beste Team der Rückrunde. Langenburg hat mit zehn Siegen und nur einer Niederlage die beste Heimbilanz. Mit Maximilian Flux (22) und Dennis Lahn (21) stellt Goldbach die beiden führenden Torjäger. Dafür hat Langenburg mit nur 17 Gegentoren die beste Defensive und mit Hans Peter Bolz (acht Tore) den torgefährlichsten Abwehrspieler.

Keine Selbstläufer

Auch bei den weiteren Mannschaften aus der Spitzengruppe dürften die Sonntagsspiele keine Selbstläufer werden. Obersontheim II erwartet Großaltdorf. Honhardt muss mit dem schweren Freitagsspiel in den Beinen ins Derby gegen Jagstheim. Stimpfach erwartet auf eigenem Platz den ESV. Die „Eisenbahner“ sind am Wasserturm eine Macht. Absolut offen sind die Partien der Tabellennachbarn Onolzheim und Bühlerzell II und das Derby der Bezirksliga-Reserven zwischen Kirchberg und Dünsbach. Tiefenbach ist gegen Waldtann leicht favorisiert. In Unterdeuf­stetten darf man gespannt sein, ob es den gelingt, gegen die Bezirksliga-Reserve des VfR den zweiten Sieg einzufahren.

Freitag, 27. April

FC Langenburg – FC Honhardt (18.15 Uhr), VfR Altenmünster II – TSV Goldbach (19 Uhr)

Sonntag, 29. April, 13 Uhr

TSG Kirchberg II – TSV Dünsbach II, TSV Obersontheim II – SVGroßaltdorf

Sonntag, 29. April, 15 Uhr

FC Langenburg – TSV Goldbach, FC Honhardt – VfB Jagstheim, SSV Stimpfach – ESV Crailsheim, SV Tiefenbach – GSV Waldtann, TSV Unterdeufstetten – VfR Altenmünster II, SV Onolzheim – Spfr. Bühlerzell