Fußball Landwehrelf zum Derby in Niederstetten

Blaufelden / Willi Hermann

Der Lauf der beiden Vertreter aus dem HT-Gebiet in der Kreisliga A3 ist in den letzten Wochen total gegensätzlich. Während die gut gestarteten Wiesenbacher aufpassen müssen, nicht in die Abstiegszone zu rutschen, hat Gammesfeld sich nach drei Spielen ohne Niederlage ein Stück vom Tabellenende gelöst. Jetzt wäre es am Sonntag für die Landwehrelf ungemein wichtig, im Derby in Niederstetten diesen Lauf fortzusetzen. Die Gastgeber liegen punktgleich mit Gammesfeld auf dem drittletzten Tabellenplatz. Auch in der Tordifferenz ist der Unterschied nur minimal. Die Spvgg hat bisher 13-mal getroffen, die Gastgeber konnten das Leder 14-mal im gegnerischen Tor unterbringen. In der Defensive sind beide ähnlich anfällig. Niederstetten kassierte 23 Gegentreffer, der Gammesfelder Torspieler musste 20-mal hinter sich greifen.

Wiesenbach muss beim starken Aufsteiger in Edelfingen antreten. Die Gastgeber sind in der Offensive ähnlich stark wie bereits letzte Runde in der Kreisliga B4. Ihr bester Angreifer mit dem klangvollen Namen Carlos Alberto Gomez Nico hat bereits acht Tore erzielt, also nur drei weniger wie Wiesenbach insgesamt.

Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr

TV Niederstetten – Spvgg Gammesfeld, SV Edelfingen – SC Wiesenbach, SGM Weikersheim/Schäftersheim – SGM Taubertal/Röttingen, SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – Spvgg Apfelbach/Herrenzimmmern, FSV Hollenbach II – FC Creglingen, 1. FC Igersheim – SC Amrichshausen, DJK Bieringen – FC Phönix Nagelsberg