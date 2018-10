Fußball Landwehrelf unter Druck

Blaufelden / Joachim Mayershofer

Ein Sechs-Punkte-Spiel steht für die Spvgg Gammesfeld am Sonntag in der Kreisliga A3 an. Gegen Schlusslicht Dörzbach/Klepsau sollte daheim möglichst gewonnen werden, um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Zwei Zähler liegen derzeit zwischen beiden Teams, die jeweils erst einen Saisonsieg zu Buche stehen haben.

Mit der einzigen A3-Mannschaft, die noch ungeschlagen ist, bekommt es Wiesenbach zu tun. Aufstiegsfavorit Weikersheim/Schäftersheim hat nach sieben Spielen 19 Punkte auf der Habenseite. Der SCW hat in neun Partien zwölf geholt.

Sonntag, 21. Oktober, 15 Uhr

SGM Taubertal – SGM Löffelstelzen, SC Wiesenbach – SGM Weikersheim, Spvgg Gammesfeld – TSV Dörzbach, FC Nagelsberg – TV Niederstetten,

SC Amrichshausen – DJK Bieringen,

FC Creglingen – 1. FC Igersheim,

Spvgg Apfelbach – FSV Hollenbach II