Fußball Kurze Wege rund um Crailsheim

Crailsheim / Willi Hermann

In der Kreisliga B3 sind die Mannschaften, die noch bei der Vergabe der beiden Spitzenplätze mitreden können, nach Spielen so gut wie gleichauf. Lediglich der Vierte Stimpfach hat zu seinen fünf Punkten Rückstand auf den von Obersontheim II gehaltenen Relegationsplatz auch noch eine Partie mehr ausgetragen.

Am vergangenen Sonntag gaben sich sowohl das Spitzenduo FC Langenburg und TSV Obersontheim II, als auch die Verfolger FC Honhardt, SSV Stimpfach und TSV Goldbach keine Blöße. Auch am Sonntag dürfte die Aufgabe in Großaltdorf für Tabellenführer Langenburg lösbar sein. Die Gastgeber haben zwar in der Vorrunde positiv überrascht, konnten die Leistungen aber nach der Winterpause nicht mehr konstant abrufen und sind etwas zurückgefallen. Enger könnte es für Obersontheim II am Crailsheimer Wasserturm werden. Gastgeber ESV Crailsheim hat bisher nur ein Heimspiel verloren und ist zu Hause zumindest immer für ein Unentschieden gut.

Vorspiel zur Bezirksligapartie

Honhardt sollte in Dünsbach beim Vorspiel zur Bezirksliga gegen die Gastgeber normalerweise nichts anbrennen lassen, auch wenn die Gastgeber am Sonntag ihren ersten Sieg nach einem halben Jahr ohne Erfolg vermelden konnten. Enger werden wird es für Goldbach und Stimpfach, die sich aber angesichts ihres Rückstands auf das Spitzenduo auf keinen Fall einen Punktverlust leisten können. Goldbach erwartet Tiefenbach zu einem Crailsheimer Stadtteilderby. Den Gästen fehlt die Konstanz, um ganz vorne mitzumischen, aber an einem guten Tag können sie jeden der Favoriten ins Straucheln bringen.

Ein Spiel vorgezogen

Stimpfach muss nach Bühlerzell. Die Bezirksliga-Reservisten sind auswärts zwar nur Punktelieferanten, aber wenn man nur die Spiele auf eigenem Platz betrachtet, sind sie in der vorderen Tabellenhälfte zu finden. In den Partien Waldtann gegen Kirchberg und Jagstheim gegen Unterdeufstetten sind die Gastgeber jeweils klar favorisiert.

Bereits heute Abend stehen sich der SV Onolzheim und der VfR Altenmünster II im Derby gegenüber. Hier ist der Ausgang absolut offen.

Freitag, 20. April, 18.30 Uhr

SV Onolzheim – VfR Altenmünster II

Sonntag, 22. April, 13 Uhr

TSV Dünsbach II – FC Honhardt, Spfr. Bühlerzell II – SSV Stimpfach

Sonntag, 22. April, 15 Uhr

TSV Goldbach – SV Tiefenbach, SV Großaltdorf – FC Langenburg, ESV Crailsheim – TSV Obersontheim II, VfB Jagstheim – TSV Unterdeufstetten, GSV Waldtann – TSG Kirchberg II