Fußball Kurz-Comeback beim TSV ist möglich

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Vor zehn Jahren war der SV Linx das Paradebeispiel einer Fahrstuhlmannschaft. Ständig pendelte das Team zwischen der Verbandsliga Südbaden und der Oberliga Baden-Württemberg hin und her. Dann folgten sechs Jahre im Vorderfeld der Verbandsliga, ehe im vergangenen Jahr der erneute Aufstieg gelang.

Mit zehn Punkten steht Linx, ein Teilort von Rheinau, momentan auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Wenn es dabei bliebe, wäre ein großes Ziel erreicht. „Wir sind absolut im Soll. Es geht nur darum, irgendwie die Klasse zu halten“, meint Trainer Sascha Reiß, der sich auf die mehrstündige Reise nach Ilshofen freut. „Ich war noch nie dort und es ist immer interessant, neue Sportanlagen kennenzulernen.“ Doch ein netter Samstagausflug soll es nicht werden. „Wir haben auswärts bislang noch nicht viel erreicht. Insofern ist es an der Zeit, auch mal Punkte mitzunehmen.“

Reiß kennt den TSV Ilshofen. Er war Augenzeuge des ersten Aufstiegsrelegationsspiels des TSV beim Freiburger FC und hat nach eigenen Angaben fast alle Ilshofener Oberliga-Spiele auf Video gesehen. „Da hat er mir was voraus“, bekennt Ralf Kettemann. Der Spielertrainer des TSV Ilshofen hat bislang nur wenig Videomaterial des SV Linx gesichtet.

Doch nach dem 1:0 bei Germania Friedrichstal sollte sein Team auch ohne Videostudium mit Selbstvertrauen auflaufen können. Zumal sich der Kader wieder füllt, wie Kettemann berichtet. „Tim Michael, Julian Baumann und Kevin Lehanka haben schon in der zweiten Mannschaft ihr Comeback gegeben und

Benni Kurz hat wieder mit der Mannschaft trainiert.“

Dabei hat der Stürmer seinen Trainer so beeindruckt, dass dieser ernsthaft in Erwägung zieht, Kurz bereits morgen in den Kader zu holen. „Wenn er beim Abschlusstraining wieder so gut ist, dann ist das eine Option.“

Das würde sein Gegenüber auch gerne sagen, doch fehlen beim Mitaufsteiger SV Linx mindestens zwei Stammspieler: Die Mittelfeldachse Alexander Merkel und Pierre Venturini fehlt. „Beide zu ersetzen, fällt uns schwer“, so Reiß. Zudem ist der Einsatz von Stürmer Marc Rubio äußerst fraglich.

Info TSV Ilshofen – SV Linx, Samstag, 15.30 Uhr