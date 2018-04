Fußball KSG gewinnt im Kellerduell

Satteldorf / Von den Vereinen

KSG Ellrichshausen – SV Ingersheim 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Pascal Gellner (56.), 1:1, 2:1 Marc Schön (75., 81.)

In einer schlechten Kellerpartie war Ingersheim in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Mit einigen Tormöglichkeiten hätten die Gäste die Führung erzielen müssen, doch diese wurden durch KSG-Torwart Marcus Schmidt gut pariert. In der zweiten Hälfte ging Ingersheim durch Pascal Gellner verdient in Führung. Durch drei Wechsel zum richtigen Zeitpunkt konnte Ellrichshausen aber in der Schlussviertelstunde das Spiel dominieren. So kam Marc Schön zum Ausgleichstreffer. Trotz der Schwächung durch eine Ampelkarte entschied Ellrichshausen die Partie durch einen weiteren Treffer von Marc Schön zu seinen Gunsten.

Spfr. Leukershausen – Spvgg Hengstfeld 0:0 (0:0)

Zu Beginn agierten beide Mannschaften mit offenem Visier mit viel Druck auf den Ballführenden. Nach gut zehn Minuten schalteten die Einheimischen einen Gang hoch und hatten deutlich mehr Spielanteile. In dieser Phase war Jonas Busch im Gästetor mit einer Glanzparade zur Stelle. Leukershausen versuchte weiter zu drücken, über Konter blieben die Gäste dennoch stets gefährlich. In der Schlussphase des ersten Durchgangs hatte sich Hengstfeld wieder stabilisiert und nahm mehr am Spielgeschehen teil. Die zweite Halbzeit gestalteten beide Mannschaften sehr ruppig. Auf beiden Seiten kam kein Spielaufbau zustande, teilweise war es nur ein Ballkontakt pro Team und das Spielgerät war wieder beim Gegner. Hektisch wurde es noch mal in der Schlussphase. Erst wurde ein Tor der Sportfreunde wegen Abseitsstellung nicht gegeben, auf der anderen Seite versuchte der Stürmer der Gäste im Fallen den Ball mit der Hand über die Linie zu bugsieren. Beides wurde vom Schiedsrichter jedoch sofort erkannt. Am Ende blieb es in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hatte, beim leistungsgerechten Unentschieden. – Reserven: 3:0

SV Gründelhardt – FC Matzenbach 3:2 (2:0)

Tore: 1:0 Jens Kettemann (16.), 1:1 Fabian Geier (39.), 2:1 Steffen Rein (63.), 3:1 Adrian Reichert (90.), 3:2 Adriano Kaspar (90.+4)

Im Duell der Verfolger war der FC Matzenbach zu Gast in Gründelhardt. Das Spiel begann verhalten und beide Teams neutralisierten sich gegenseitig. Nach 16 Minuten war Fabian Geier bei einem Freistoß von Adrian Reichert zur Stelle und bediente den in der Mitte stehenden Jens Kettemann, der zum 1:0 einschob. Kurz vor der Halbzeitpause setzte sich Jens Kettemann durch und spielte den Ball in den Strafraum. Fabian Geier brachte das Leder, nachdem sein ersten Schuss geblockt worden war, mit dem Nachschuss im Tor unter. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel recht zerfahren, und es dauerte bis zur 63. Minute, ehe Steffen Rein einen Frei­stoß aus 20 Metern ins Tor schoss. Matzenbach war nun am Drücker und nach einer Gelb-Roten Karte gegen Michael Herderich war Gründelhardt nur noch zu zehnt. In der hektischen Schlussphase wurde dann noch ein Gründelhardter mit Rot vom Platz geschickt, doch im Gegenzug traf Adrian Reichert zum 3:1. Mit der letzten Aktion gelang Adriano Kaspar der Anschlusstreffer, doch dies brachte nichts mehr, und Gründelhardt ging als Sieger vom Feld.

Spvgg Satteldorf II – SC Bühlertann 1:5 (1:4)

Tore: 0:1 Jannik Zauner (5.), 1:1 Antonio Fernandez-Martinez (9., HE), 1:2 Sebastian Wengert (20.), 1:3 Sebastian Müller (35.), 1:4, 1:5 Tim Otterbach (37., 77.)

Das Spiel begann rasant mit der frühen Gästeführung durch Jannik Zauner, die Antonio Fernandez-Martinez per Handelfmeter prompt ausgleichen konnte. In der Folgezeit erhöhten Sebastian Wengert, Sebastian Müller und Tim Otterbach noch vor der Pause auf 1:4. In der zweiten Hälfte verwalteten die Bühlertanner den Vorsprung und schlossen noch einen Konter durch Tim Otterbach zum verdienten, aber letztendlich etwas zu hohen, 1:5-Endstand ab.