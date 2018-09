Fußball Kreuzbandriss: Voss fehlt nicht nur gegen Ilshofen II

Crailsheim / Joachim Mayershofer

In der Bezirksliga dürfen von den drei Teams aus dem HT-Land zwei morgen zu Hause antreten. Der VfR Altenmünster bekommt es mit der SGM Markelsheim/Elpersheim zu tun. Der Aufsteiger aus der Kreisliga A3 hat am Sonntag sein erstes Spiel in dieser Saison gewonnen, nach dem 4:0 gegen Braunsbach nun fünf Punkte auf dem Konto. Der VfR steht um einen Zähler besser da, hat zuletzt beim bärenstarken Spitzenreiter Sindringen/Ernsbach (fünf Spiele, fünf Siege) nur 1:2 verloren.

Gegen ein weiteres Bezirksliga-Topteam, den SV Wachbach, hat der TSV Dünsbach in letzter Sekunde ein 1:1 erreicht. „Uns war wichtig, dass wir nach dem schlechten Spiel in Altenmünster eine Reaktion zeigen können, das ist uns gelungen“, freut sich Abteilungsleiter Alexander Küßner. „Mit dem Zweikampfverhalten und der mentalen Einstellung der Mannschaft sind wir absolut zufrieden. Klar braucht es dann auch ein wenig Glück, um gegen eine spielstarke Mannschaft wie Wachbach zu punkten, aber das haben wir uns über das Spiel erarbeitet.“

Spiel auf Augenhöhe erwartet

Morgen geht es für die Dünsbacher nun nach Bühlerzell, gegen das man in dieser Saison in der zweiten Runde des Bezirkspokals 2:1 gewonnen hat. „Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe. Die letzten Begegnungen gegen Bühlerzell waren immer sehr enge und intensiv geführte Duelle, das wird auch am Sonntag nicht anders werden“, sagt Küßner. „Wir müssen es schaffen, mit der gleichen Einstellung ins Spiel zu gehen wie gegen Wachbach, dann ist definitiv etwas drin“, ist der Abteilungsleiter überzeugt.

Der TSV Ilshofen II nimmt den nächsten Anlauf, um den ersten Sieg in dieser Spielzeit einzufahren. Im dritten Heimspiel empfängt der TSV Ilshofen II die SGM Niedernhall/Weißbach auf dem Kunstrasen in Ilshofen. Mit bisher nur zwei Punkten aus fünf Spielen habe der TSV II bisher noch nicht seine Liga-Tauglichkeit bewiesen, erklärt Trainer Joachim Pfeifer. „Wir haben zwar immer gut mitgespielt, aber die letzte Konsequenz im Abschluss oder in der Torverhinderung vermissen lassen. Das macht in dieser Liga den Unterschied aus.“ Seinem Team müsse es gelingen, das Niveau 90 Minuten zu halten. Niedernhall/Weißbach habe eine erfahrene und eingespielte Mannschaft, die bisher nur eine Niederlage hinnehmen musste. Allerdings müssen die Gäste in Ilshofen auf ihren Toptorjäger Kim Voss verzichten. Er fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Bei Ilshofen fehlen krankheits- und berufsbedingt auch einige Akteure, wie Pfeifer sagt. „Wir müssen nun die Kurve kriegen, um uns vom Tabellenende wieder etwas absetzen zu können.“

Interessant wird sicher auch das Spiel Wachbach gegen Sindringen. Beide Teams gelten als Topfavoriten auf den Aufstieg in die Landesliga.

Sonntag, 15 Uhr

VfR Altenmünster – SGM Markelsheim, TSV Braunsbach – TSV Michelfeld, TSV Ilshofen II – SGM Niedernhall, TSV Neuenstein – SV Mulfingen, TSV Obersontheim – Tura Untermünkheim, VfL Mainhardt – TSV Hessental, Spfr. Bühlerzell – TSV Dünsbach,

SV Wachbach – SG Sindringen