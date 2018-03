Fußball Kreisliga B3: Spitzenspiel zum Start

Obersontheim / Willi Hermann

Alle Vereine, die von Florian Huth im Fupa-Wintercheck zur Kreisliga B3 vorgestellt wurden, nennen Tabellenführer Honhardt als die positive Überraschung der bisherigen Saison. Insgesamt geht es nach der Hälfte der Runde noch relativ eng zu, auch wenn das Trio Honhardt, Obersontheim II und Langenburg eine kleine Lücke zum Rest der Liga geschlagen hat. Honhardts Teammanager Michael Munz bekräftigte in seinem Interview auf Fupa.net die Hoffnung, dass seine Mannschaft bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen kann.

Vier Teams jagen Top-Trio

Hinter dem Spitzentrio können sich mit Stimpfach, Jagstheim, Großaltdorf und Tiefenbach vier weitere Mannschaften durchaus noch Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze machen. Auch Goldbach will sich, nachdem einige Langzeitverletzte wieder einsatzfähig sind, noch um den einen oder anderen Platz verbessern. Voraussetzung für alle ist auf jeden Fall ein positiver Start ins Fußballjahr 2018, zumal morgen gleich einige richtungsweisende Partien auf dem Spielplan stehen.

Bereits um 12.30 Uhr stehen sich Obersontheim II und Langenburg im Duell der direkten Verfolger von Primus Honhardt gegenüber. Die Gastgeber sind auf eigenem Platz bei sieben Siegen und einem Unentschieden gegen Stimpfach noch ungeschlagen. Langenburg hat seine beiden Saisonniederlagen auf fremdem Platz erlitten. Nachdem Trainer Steffen Söllner sein Amt zur Verfügung gestellt hat, weil er aufgrund seines Refendariats als Grundschullehrer im Ostalbkreis nicht mehr die nötige Zeit aufbringen kann, ist jetzt Semih Dalyanci an der Langenburger Seitenlinie allein verantwortlich. Honhardt selbst startet auf dem ungewohnten Kunstrasen beim ESV Crailsheim, der, obwohl es insgesamt nur zum elften Tabellenplatz reicht, zu Hause noch ungeschlagen ist. Auch bei der Partie zwischen Stimpfach und Tiefenbach geht es für die beiden Kontrahenten darum, den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren. Beim VfB Jagstheim steht mit Jaroslaw Sperlich in Zukunft ebenfalls der bisherige Co-Trainer als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Abteilungsleiter Michael Müller bedauert den Rückzug von Matthias Strobel, der ebenfalls aus zeitlichen Gründen sein Engagement vorzeitig beendet hat. Mit dem GSV Waldtann kommt morgen ein absolut unbequemer Gegner, auch wenn es in der Vorrunde zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg gereicht hat.

Duell der beiden Absteiger

Im Duell der beiden Absteiger aus der A2 will Goldbach in Altenmünster einen ersten Schritt nach vorne machen. Auch Kirchberg II möchte sich im zweiten Saisonabschnitt besser verkaufen als bisher. Vor allem die Bilanz von mickrigen acht geschossenen Toren soll möglichst aufpoliert werden. Aber ob die Wende bereits morgen in Onolzheim gelingt, scheint fraglich. Immerhin haben die Gastgeber zu Hause bisher erst fünf Gegentreffer zugelassen. Schlusslicht Unterdeufstetten wartet immer noch auf den ersten Sieg. Gegen den Drittletzten aus Dünsbach könnte es zum Jahresauftakt eventuell gelingen.

Den Auftakt des Spieltags machen bereits heute Nachmittag Bühlerzell II und Großaltdorf. Die Gäste können sich hier keinen Ausrutscher leisten.

Samstag, 24. Februar, 12.30 Uhr

Spfr. Bühlerzell II – SV Großaltdorf

Sonntag, 25. Februar, 12.30 Uhr

TSV Obersontheim II – FC Langenburg

Sonntag, 25. Februar, 14.30 Uhr

ESV Crailsheim – FC Honhardt, SSV Stimpfach – SV Tiefenbach, SV Onolzheim – TSG Kirchberg II, TSV Unterdeufstetten – TSV Dünsbach II, VfB Jagstheim – GSV Waldtann