Am 5. Spieltag sind die Hälfte der Spiele in der Kreisliga B3 abgesagt worden. Am 6. Spieltag konnten nur Marktlustenau und Altenmünster/ESV Crailsheim nicht spielen. Das sind die Kurzberichte dieser Partien: TSV Gaildorf II – TSV Unterdeufstetten; GSV Waldtann – SV Ingersheim; KSG Ellrichshau...