Crailsheim Kreisliga A2: Acht Teams spielen je zweimal

Crailsheim / Willi Hermann

In der Kreisliga A2 wird heute Abend der nächste Schritt zur Begradigung der Tabelle gemacht, auch wenn vor allem für Gründelhardt und Matzenbach, die sich Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen dürfen, noch einige Doppelspieltage auf dem Programm stehen.

Das Spitzenduo Ilshofen II und Gerabronn machte am vergangenen Sonntag einen großen Schritt nach vorne. An der Meisterschaft der Landesliga-Reservisten zweifelt kaum noch jemand, und Gerabronn konnte mit dem Erfolg über Leukershausen einen Mitbewerber so gut wie eliminieren.

Primus Ilshofen könnte mit einem Sieg in Satteldorf heute Abend seinen Vorsprung auf acht Punkte ausbauen. Allerdings haben die Gastgeber zuletzt bewiesen, dass sie in Freitagsspielen, wenn der eine oder andere Akteur aus dem Landesliga-Kader eingesetzt werden kann, nur schwer zu schlagen sind. Gründelhardt steht in Hengstfeld unter Zugzwang. Nach der Niederlage in Westgartshausen kann sich der Bezirksliga-Absteiger keinen weiteren Punktverlust leisten, wenn der zweite Tabellenplatz im Blickfeld bleiben soll.

Leukershausen auf Platz 4

Auch für Leukershausen, das aktuell immer noch Dritter ist, wäre alles andere als ein Erfolg über Crailsheim II das Ende aller Hoffnungen. Im vierten Freitagsspiel geht es für Schlusslicht Ellrichshausen im Kellerderby gegen Vellberg darum, doch noch einmal Anschluss zu bekommen.

Am Sonntag kann sich das Spitzenduo Ilshofen und Gerabronn in direkten Duellen zweier Verfolger entledigen. Ilshofen II muss an die bayerische Grenze nach Leukershausen. Auf eigenem Platz könnten die „Leukis“ durchaus für eine Überraschung gut sein.

Gerabronn reist nach Matzenbach. Auch die Mannen um Michael Kranz, der die Torjägerliste anführt, sind zu Hause mit neun Siegen bei nur einer Niederlage eine Macht. Gründelhardt darf gegen Schlusslicht Ellrichshausen eigentlich keine Probleme bekommen, aber Gegner, die mit dem Rücken zur Wand stehen, sind immer gefährlich.

Rot am See ist auf eigenem Platz gegen Vellberg Favorit, aber auch hier werden sich die Gäste wehren. In den Partien zwischen Crailsheim II und Brettheim sowie Hengstfeld und Satteldorf II steht jeweils das Auswärtsteam angesichts der Tabellensituation unter Zugzwang.

Absolut offen ist sicher die Partie zwischen Bühlertann und Westgartshausen.

Freitag, 20. April, 18.30 Uhr

Spvgg Hengstfeld – SV Gründelhardt, Spfr. Leukershausen – TSV Crailsheim II, Spvgg Satteldorf II – TSV Ilshofen II (18.15 Uhr), KSG Ellrichshausen – TSV Vellberg (19 Uhr)

Sonntag, 22. April, 15 Uhr

FC Matzenbach – TSV Gerabronn, Spfr. Leukershausen – TSV Ilshofen II, SV Gründelhardt – KSG Ellrichshausen, TV Rot am See – TSV Vellberg, TSV Crailsheim II – SV Brettheim, Spvgg Hengstfeld – Spvgg Satteldorf II