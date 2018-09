Satteldorf Kreiselmayer fehlt mit Kreuzbandriss

Satteldorf / Joachim Mayershofer

Die Spvgg Gröningen-Satteldorf hat es in ihren sechs Saisonspielen in der Landesliga schon mächtig klingeln lassen. Mit 19 erzielten Toren sind die Mannen von Trainer Martin Weiß bislang das treffsicherste Team der Klasse. Alleine am Sonntag in Öhringen trafen die Satteldorfer sechsmal ins gegnerische Gehäuse. Dagegen hält sich der TV Oeffingen, am Sonntag der Kontrahent der Spvgg, mit dem Toreschießen noch sehr zurück. Sechs Treffer stehen nach sechs Spielen erst zu Buche. Die sorgten mit lediglich fünf Gegentoren aber dafür, dass Oeffingen genauso viele Punkte auf dem Konto hat wie die Spvgg Satteldorf (zehn).

Nach einem perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen ist die Mannschaft von Trainer Haris Krak zuletzt allerdings ins Schlingern geraten, hat in den folgenden drei Partien nur noch einen Zähler geholt.

„Oeffingen ist auf jeden Fall stärker als letzte Runde, steht defensiv sehr gut. Sie kommen über Zweikämpfe und Aggressivität, das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Öhringen“, sagt Satteldorfs Trainer Martin Weiß, der nach dem 6:0-Sieg kaum Grund zur Kritik hatte. „Das war schon sehr gut, allerdings hatte Öhringen auch einen schlechten Tag. Wir wissen das einzuschätzen.“

Bitter: Zu den Langzeitverletzten Manuel Schoppel (Schulter) und Andreas Etzel (Kreuzbandriss) kommt nun noch Martin Kreiselmeyer dazu, der sich ebenfalls das Kreuzband gerissen hat. „In einem relativ kurzen Zeitraum so schwere Verletzungen bei drei wichtigen Spielern – das habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt Weiß. Marius Doderer steigt nach seinem Bänderriss im Knöchel wieder ins Training ein.

Info Spvgg Gröningen-Satteldorf – TV Oeffingen, Sonntag, 15 Uhr