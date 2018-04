Fußball Köger schießt Sulzbach zum Sieg

Sulzbach-Laufen / Christian Köger

Zunächst neutralisierten sich die beiden Teams, aber in der 30. Minute gelang Denis Krug nach einem Pass in die Gasse die 1:0-Führung, als er einen 14-Meter-Flachschuss im rechten Toreck unterbrachte. Trotz weiterhin verteiltem Spiel kam es für die Kochertäler noch schlimmer, weil Atilla Krasniq mit einem Sonntagsschuss am Mittwochabend von halbrechter Position aus 20 Metern zum 2:0 in den Winkel traf. Nach dem Wechsel war die Heimelf nicht wiederzuerkennen. Nach einem gelungenen Zusammenspiel mit Stephan Munz erzielte Daniel Köger in der 51. Minute mit einem überlegten Flachschuss ins rechte Eck den 1:2-Anschlusstreffer.

Der Gastgeber dreht auf

Der TSV Sulzbach-Laufen drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich und wurde in der 68. Minute dann auch für seinen Einsatz belohnt. Daniel Köger überlistete mit einem sehenswerten Heber aus halbrechter Position den etwas zu weit vor dem Tor stehenden SV-Schlussmann und der Ausgleich zum 2:2 war perfekt.

Die Horntasch-Truppe hatte plötzlich einen Lauf und bot eine Gala-Vorstellung in puncto Spielfreude und Einsatz. So fiel in der 76 Minute der verdiente 3:2-Führungstreffer für die Kochertal-Elf. Daniel Köger wurde an der Strafraumgrenze gefoult. Den fälligen Freistoß führte er selber aus und brachte mit seinem dritten Treffer und einem lupenreinen Hattrick den TSV auf die Siegerstraße.

Die Gastgeber hatten in der 82. und 83. Minute noch zwei weitere hochkarätige Chancen, aber der Kopfball von Jannik Riexinger verfehlte knapp das Tor und Marek Hähnel scheiterte mit einem herrlichen Schuss am glänzend reagierenden SV-Keeper. Fazit: Mit jetzt sechs Bezirksliga-Siegen in Folge kann sich der TSV Sulzbach-Laufen im Limpurger Land fußballerisch durchaus sehen lassen.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Patrick Epple, Simon Hagel, Jannik Riexinger, Friedrich Rühle, Marcel Retter, Simon Jäger, Jochen König (90. Minute Sebastian Bauer), Dennis Riek (38. Minute Daniel Köger), Stephan Munz (85. Minute Bastian Müller), Marek Hähnel (90. Minute Alex Seitz).