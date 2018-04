Fußball Kochertäler bleiben in der Erfolgsspur

Sulzbach-Laufen / Christian Köger

Kurz nach Spielbeginn wurde gestern in Sulzbach-Laufen in einer Gedenkminute dem verstorbenen TSV-Mitglied und Fußballer Hans Bulling gedacht. Das Spiel begann denkbar schlecht für die Kochertäler. Die Gäste waren einfach besser und brachten den TSV vor allen bei Zweikämpfen in arge Bedrängnis. Nach mehreren verlorenen Duellen gingen die Waiblinger in der sechsten Minute durch Tobias Veit mit 0:1 in Führung.

Erst nach einer halben Stunde hatten die Sulzbacher die ersten Chancen. Marcel Retter konnte seine Möglichkeit nicht verwerten und kurz danach scheiterte Stephan Munz mit einem Kopfball. In der 36. Minute dann der 1:1-Ausgleich: Daniel Köger setzte sich auf der linken Grundlinie durch, flankte nach innen und Simon Jäger köpfte das Leder in eiskalter Stürmermanier in den rechten Torwinkel – ein herrlicher Treffer.

Nach dem Wechsel hatten die Waiblinger wieder mehr vom Spiel und die Heimelf sah sich in der Defensive. Glück hatten die Fußballer aus Sulzbach-Laufen in der 55. Minute, als die Gäste nach mehreren Ecken nicht ins Tor trafen. Der TSV kam ab der 65. Minute wieder besser ins Spiel, als Marek Hähnel auf der rechten Seite sein Können aufblitzen ließ und ein FSV-Abwehrspieler gerade noch zur Ecke klären konnte. Den folgenden Eckball, von der rechten Seite getreten durch Daniel Köger, köpfte Stephan Munz zum viel umjubelten 2:1 in die Maschen (68.). Dem TSV-Anhang stockte in der 86. Minute nochmals der Atem, als ein FSV-Angreifer aus kurzer Distanz und unbedrängt über die Latte köpfte. So blieb es beim glücklichen 2:1-Sieg für die Horntasch-Truppe, die damit den vierten Erfolg in Serie feiern konnte.

Auswärts in Korb

Am nächsten Sonntag spielt der TSV Sulzbach-Laufen beim SC Korb und hofft, seine gute Serie fortsetzen und weitere Punkte einheimsen zu können.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Patrick Epple (60. Friedrich Rühle), Marcel Hägele, Jannik Riexinger, Simon Hagel, Marcel Retter, Markus Haas, Simon Jäger, Marek Hähnel (80. Dennis Riek), Stephan Munz (84. Alexander Seitz), Daniel Köger.