Fußball Knoten ist bei Hengstfeld geplatzt

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Am Sonntag hat auch die letzte noch sieglose Mannschaft in der Kreisliga A2 einen Dreier eingefahren: Die Spvgg Hengstfeld bezwang den TSV Obersontheim II auf fremdem Geläuf mit 4:1. Zu Hause trifft die Spvgg nun morgen auf den TSV Gerabronn, der bislang erst zwei Auswärtsspiele absolviert und dabei noch keinen Punkt geholt hat. Die Heimelf stellt derzeit mit 24 Gegentreffern die schlechteste Abwehr der gesamten Liga, die Gäste stehen in dieser Statistik mit 22 kassierten Toren auf dem vorletzten Platz.

Das momentan offensiv ungefährlichste Team der Klasse, der SV Brettheim, empfängt den SV Gründelhardt. Das Tabellenschlusslicht wird sich gegen den Dritten mächtig ins Zeug legen müssen, um wenigstens einen Punkt zu entführen.

Als Favoriten gehen auch Matzenbach gegen Ingersheim und Leukershausen gegen Rot am See in ihre Partien.

Nach dem Remis in Matzenbach und der Niederlage im Spitzenspiel gegen Leukershausen will Kirchberg in Langenburg wieder in die Erfolgsspur finden. Doch der Aufsteiger dürfte nach dem 0:1 in Bühlertann ebenfalls heiß darauf sein, nicht die zweite Pleite in Serie einstecken zu müssen.

Bereits am heutigen Samstag treffen der TSV Crailsheim II und der SC Bühlertann sowie der SV Westgartshausen und der TSV Obersontheim II aufeinander. Im ersten Spiel gehen die Gäste leicht favorisiert ins Rennen, auch wenn sie auswärts erst einmal gewonnen haben. Die Moles sollten gegen den Aufsteiger keine Probleme haben.

Samstag, 20. Oktober

TSV Crailsheim II – SC Bühlertann

(13 Uhr), SV Westgartshausen –

TSV Obersontheim II (15 Uhr)

Sonntag, 21. Oktober, 15 Uhr

Spvgg Hengstfeld – TSV Gerabronn, FC Langenburg – TSG Kirchberg,

Spfr. Leukershausen – TV Rot am See, FC Matzenbach – SV Ingersheim,

SV Brettheim – SV Gründelhardt