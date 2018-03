Fußball Kirchberger Keeper sichert das 1:1

Neuenstein / Claudio Fierro

Sowohl der TSV Neuenstein als auch die TSG Kirchberg spielten in dieser Bezirksliga-Partie vorwiegend mit langen Bällen. Ballkontrolle war auf dem holprigen, teilweise gefrorenen Geläuf kaum möglich. Die erste große Chance kam folgerichtig nach einem ruhenden Ball: Kirchbergs Torhüter Manuel Bauer war nach einem Kopfball nach einem Freistoß mit einer Glanzparade zur Stelle (33.). Zwei Minuten später gingen die Gäste in Führung: Ein Eckball von Marius Keck fiel einem Neuensteiner Spieler auf den Fuß und von dort ins Tor (35.). Kirchberg hatte in der Folge ein Übergewicht und verdiente sich so die Halbzeitführung.

Turbulente Phase

Die Gäste kamen auch besser aus der Kabine und hatten kleinere Chancen aus der Distanz. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst hielt Manuel Bauer einen Foulelfmeter, doch eine Minute später war er machtlos. Kirchberg brachte den gehaltenen Ball nicht aus der Gefahrenzone und Stefan Hessenauer schloss volley aus halblinker Position stark und unhaltbar ins lange Eck ab. Zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend. Danach dezimierte sich Kirchberg selbst, als Alex Lutscher mit Gelb-Rot vom Platz musste. Neuenstein hatte in der Folge Übergewicht, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Kirchberg versuchte ein paar Konter, doch alles zu ungenau. In der 88. Minute war es einmal mehr der starke Keeper Manuel Bauer, der das 1:1 mit einer tollen Reaktion festhielt.

Neuenstein - Kirchberg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Eigentor (35.), 1:1 Stefan Hessenauer (63.)

Besondere Vorkommnisse: Manuel Bauer (Kirchberg) hält Foulelfmeter (61.); Gelb-Rot: Alex Lutscher (76.)

Kirchberg: Bauer, Lutscher, Botsch, Spolwind, Bessinger, Schlauch, Labusga, Grasmüller, Lührs, Becker (86. Mönch), Keck (80. Garmatter)