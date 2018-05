Fußball-Bezirksliga Kirchberg muss wieder in Kreisliga A2

Kirchberg / Denny Grasmüller

Weil Michelfeld gewinnt, ist der Abstieg der TSG nach dem 0:5 gegen Sindringen besiegelt.

Die TSG Kirchberg verliert aufgrund einer ganz schwachen ersten Halbzeit in der Bezirksliga mit 0:5 gegen Sindringen/Ernsbach. Die TSG legte einen ordentlichen Start hin und hatte durch einen Schuss aus 20 Metern die erste nennenswerte Torchance. In der Folge spielte sich Sindringen in einen Rausch und überzeugte gegen lethargisch wirkende Kirchberger vor allem spielerisch. Nach 13 Minuten war die Kirchberger Gegenwehr bereits gebrochen. Nach einem Fehler im Spielaufbau nutzte der starke Valentin Gronbach diesen zum 1:0 für die Gäste. Auch in der Folge spielte Sindringen munter nach vorne und kombinierte sich ein ums andere Mal durch die TSG-Abwehr.

Kirchberg verschenkte die Partie dann zwischen der 34. und der 38. Minute, als Sindringen gleich dreifach zuschlug. Dreimal kam Sindringen zur Grundlinie und legte jeweils quer, sodass die Abnehmer leichtes Spiel hatten. Somit ging das Spiel mit einem 0:4 in die Halbzeit.

Kirchberg kam engagierter mit Jan Ludwig aus der Kabine und versuchte Chancen zu kreieren. In der 48. Minute strich ein Kopfball von Tobias Labusga knapp am Tor vorbei, was dann auch die einzige nennenswerte TSG-Torchance der zweiten Halbzeit war. Sindringen schaltete einen Gang zurück und Kirchberg übernahm den Ball, ohne wirklich gefährlich zu werden. Die Gäste versuchten zu kontern, was dann letztendlich auch zum Endstand führte.