Fußball Kirchberg lässt zu viele Chancen aus

Untermünkheim / Claudio Fierro

Die ersten Minuten waren Abtasten beim Bezirksliga-Derby angesagt, danach ging es Schlag auf Schlag. Viorel Ratoi brachte die Gastgeber mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern in Führung. Im direkten Gegenzug musste der Ex-Kirchberger Jago Büllingen gegen Jan Ludwig retten. Wieder nur wenige Sekunden später klärte TSG_Keeper Manuel Bauer in höchster Not. Auf der anderen Seite war erneut Kirchberg durch einen Labusga-Kopfball gefährlich. Danach flachte die Partie etwas ab und war bis zur Pause ausgeglichen.

Kirchberg kam besser aus der Kabine und gleich zu mehreren Chancen – vor allem nach Standardsituationen, die jedoch ungenutzt blieben. Untermünkheim war in dieser Phase nur durch Distanzschüsse nach Konter etwas gefährlich.

Nach 74 Minuten führte einer dieser schnellen Gegenangriffe zur Vorentscheidung: Simon Trumpp bekam den Ball am Strafraumeck und konnte Bauer im Kirchberger Tor überwinden. In der Folgezeit passierte nicht mehr viel. Die Kirchberger verpassten einen möglichen Punktgewinn, weil sie vor allem die starke Druckphase zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht in Tore ummünzen konnten.

Tura Untermünkheim – TSG Kirchberg 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Viorel Ratoi (8.), 2:0 Simon Trumpp (74.)

TSG Kirchberg: Bauer, Botsch, Spolwind, Bessinger (64. Kindler), Lutscher (75. Sorg), Groh, Labusga, Keck, Becker, Lührs, Ludwig

TSV Neuenstein – TSV Dünsbach

2:1 (1:0)

Tore:1:0 Michael Strecker (7.), 1:1 Tilman Naundorf (48.), 2:1 Michael Sickinger (65.)