Fußball Kirchberg bittet Altenmünster zum Derby

Kirchberg / ht

In der Bezirksliga steht an diesem Wochenende natürlich das Derby der beiden HT-Land-Teams aus Kirchberg und Altenmünster im Fokus. Der VfR hat am Wochenende schon ein Regional-Duell für sich entscheiden können und dabei den TSV Dünsbach 2:0 geschlagen. „Sie sind gut aus den Startlöchern gekommen und verfügen vor allem offensiv über einige richtig starke Spieler, was wir in der Hinrunde auch bereits zu spüren bekamen, als wir beim Volksfestspiel mit 6:2 ziemlich unter die Räder kamen“, erklärt TSG-Pressemann Claudio Fierro. „Allein schon die Aussicht, sich hierfür zu revanchieren, muss eigentlich Motivation genug sein.“

Defensive nicht alleine lassen

Dennoch müsse man sich im Klaren darüber sein, dass eine stabile Defensive allein nicht ausreichen werde. „Uns fehlt es in den letzten Wochen merklich an offensiver Durchschlagskraft, womit wir auch die Defensive etwas entlasten würden, die derzeit viel zu oft auf sich allein gestellt ist.“ Hier müsse sich Kirchberg schnellstens verbessern, „damit wir endlich auch mal wieder etwas Zählbares einfahren können“. Fierro selbst fällt mit einer Meniskusverletzung noch länger aus, ebenso Thomas Raabe (Leiste). Nun gesellt sich noch Andreas Schlauch zum Lazerett, der seit dem Michelfeld-Spiel über Knieprobleme klagt.

Nach dem starken Auftritt gegen Tabellenführer Wachbach (2:2) spielte der TSV Dünsbach auch gegen Altenmünster eine sehr gute Partie. Im Hinspiel hatte der VfR zahlreiche Torchancen nicht genutzt. Im Rückspiel war es genau umgekehrt, die Grün-Weißen gewannen 2:0. „Wir waren einfach nicht effektiv vor dem Tor“, teilt Dünsbachs Fußballabteilungsleiter Jochen Gronbach mit. Morgen geht es zur ungewöhnlichen Uhrzeit um 13 Uhr auf dem Kunstrasen in Gerabronn gegen den Tabellennachbarn Spfr. Bühlerzell. „Wir sind gegen Bühlerzell zwar Außenseiter, aber wenn wir im Angriff unsere Chancen besser nutzen, ist ein Sieg drin“, erklärt Gronbach. Im Sturm fehlt den Gastgebern weiterhin Manuel Kappes, auch Florian Grahm hat sich verletzt. Tim Nowak ist im Ausland. „Ansonsten können unsere Trainer Tilman Naundorf und Mario Guttknecht aus dem Vollen schöpfen, wenn auch der ein oder andere Spieler etwas grippegeschwächt ist.“

Sonntag, 18. März, 13 Uhr

TSV Dünsbach – Spfr. Bühlerzell (in Gerabronn)

Sonntag, 18. März, 15 Uhr

TSG Kirchberg – VfR Altenmünster, TSV Braunsbach – SV Wachbach, SG Sindringen/Ernsbach – TSV Michelfeld, TSV Obersontheim – TSV Neuenstein, SGM Taubertal/Rötingen – Tura Untermünkheim, SV Mulfingen – TSV Hessental, SSV Gaisbach – SGM Niedernhall/Weißbach