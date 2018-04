Fußball Keine Punkte im heimischen Waldstadion

Bartholomä / Thomas Nast

Nur vier Minuten lang war der SV Frickenhofen in Bartholomä unkonzentriert, und das reichte dem TSV für einen 2:0-Sieg. Bartholomä startete mit einer Großchance durch einen Freistoß aus sehr guter Position nach Handspiel des SVF-Abwehrspielers an der Strafraumgrenze, doch der Ball flog knapp über die Latte. Nach einer Vorlage von T. Bauer hätte R. Bauer den Führungstreffer machen können, doch dieser brachte nicht genügend Druck hinter den Ball. Bis zum Halbzeitpfiff blieb es beim 0:0 dennoch spannend. In der 47. Minute konnte ein Heber von Bartholomäs Kurzendörfer in höchster Not geklärt werden. Die zweite Hälfte startete wieder mit viel Biss seitens Bartholomä. Ein Doppelschlag in der 52. Minute mit einem fragwürdigen Elfmeter zum 1:0 und mit dem 2:0 drei Minuten später brachte die Führung für Bartholomä. Kurzendörfer hatte einen Freistoß in den Strafraum auf Becker gespielt, dieser passte zu Huber, der ungehindert den Ball ins Netz schlug. Ab der 60. Minute hatte der Gast einen Spieler weniger auf dem Platz, doch Bartholomä konnte diesen Vorteil nicht mehr nutzen.

SV Frickenhofen: L. Hirth, Th. Hirth, M. Preuß, H. Weller, G. D‘Alessandro, D. Frey, R. Bauer, F. Bauer, T. Gückelhorn, J. Grau, F. Grau, T. Bauer, M. Hinderer, B. Maier.

Gestern gastierte der SV Lautern beim SV Frickenhofen und siegte mit 5:2. Beide Teams tasteten sich zunächst ab. Lautern hatte es jedoch schwer, durch die gut agierende Abwehr von Frickenhofen zu spielen. Es war zunächst eine ausgeglichene Begegnung, doch in der 38. Minute nach einem Eckball von T. Bauer erzielte H. Weller die die 1:0-Führung. Lautern lief dem Rückstand hinterher, konnte aber nicht das Ruder herumreißen. Der 1:1-Ausgleich folgte in der 50. Minute durch Ch. Borst, der durch die Abwehrlücke schoss. Das 2:1 für Lautern folgte nur sechs Minuten später. Nach einer schönen Kombination in die Spitze flankte Gröner in den Rückraum auf M. Borst, der freistehend das Leder reinnagelte. Lautern glückte das 3:1 in der 71. Minute durch Ch. Borst, der eine Granate aufs SV-Gehäuse hämmerte. Die Stärken, die Frickenhofen in der ersten Hälfte ausgezeichnet hatten, waren wie verschwunden. Frickenhofen schaltete vollends ab und kassierte das 1:4 und 1:5 in Minute 79 und 83. Katastrophale Abwehrleistungen in der zweiten Hälfte bedeuteten Frickenhofens Untergang. Mit dem Schlusspfiff gelang R. Bauer mit dem 2:5 Ergebniskosmetik.

SV Frickenhofen: L. Hirth, Th. Hirth, D. Frey, J. Grau, F. Grau, T. Bauer, M. Preuß, S. Däß, R. Bauer, A. Barth, G. D‘Alessandro, F. Bauer, Ch. Bauer, B. Maier, M. Hinderer, T. Gückelhorn.