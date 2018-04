Fußball  Keine Probleme gegen Waldenburg

Ottendorf / Erich Krupp

Der 3:0-Sieg des FC Ottendorf gegen Waldenburg war verdient, das Spiel aber war arm an Höhepunkten. Bis zur 34. Minute dauerte es, ehe der Gastgeber gefährlich vor dem Tor der Waldenburger auftauchte. Bis dahin spielten die Ottendorfer zwar gefällig, ließen Ball und Gegner laufen und waren in allen Belangen überlegen – allerdings nur bis zur Strafraumgrenze.

Schüsse aus der Distanz von Fabian Maier sorgten einige Male für ein wenig Gefahr. Bei Ballbesitz der Ottendorfer, und das waren gefühlte 80 Prozent, ließen sich die Waldenburger mit der gesamten Mannschaft in die eigene Hälfte fallen.

Dann die besagte 34. Spielminute: Christian Jäckel wurde im Strafraum gefoult, und den fälligen Elfmeter durch Niko Schneider wehrte der Gästekeeper ab. Im Nachschuss kam Mika Tischler zu Fall, und ein weiterer Elfmeter folgte. Diesmal verwandelte Nico Leuze abgeklärt zum 1:0. Die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild. In der 52. und 58. Minute scheiterte Niko Schneider im Eins-gegen-Eins am Gästetorwart. Der nimmermüde Kapitän Christian Jäckel erzielte in der 69. Minute das erlösende 2:0 per Kopfball nach einem Freistoß von Fabian Maier. Nach Ballgewinn von Niko Schneider etwa auf Höhe der Mittellinie überlief er Abwehrspieler und Torwart und erzielte das 3:0. Eine durchwachsene Leistung genügte dem FCO für den Sieg.

Die Reservemannschaft erzielte in ihrem Spiel gegen den Tabellennachbarn ein wichtiges 1:1-Unentschieden. Torschütze: Dejan Draganovic.

FC Ottendorf: Christian Krupp, Daniel Mayer, Dennis Weinberger, Karl Niklas Drescher (46.) Lukas Krupp, Fabian Maier (85.) Senol Saffak, Jan Schmitt (69.) Yakub Saffak, Nico Leuze, Christian Jäckel, Anatoli Schneider, Nikolaj Schneider, Mika Tischler (78.) Kevin Löhe