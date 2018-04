Fußball Keine Chancen, keine Tore

Öhringen / Florian Bader

Die Fußballer des TSV Ilshofen hatten in den letzten Tagen reichlich Schlagzeilen produziert. Zuerst die forsche Ankündigung, dass man durch die Ausgliederung aus dem Hauptverein zukünftig eigene Wege gehen wolle. Wenige Tage danach hatte sich eine Gruppe aus Vorstands-, Abteilungs- und neutralen Vereinsvertretern zusammengefunden, um doch eine Basis zur Fortsetzung der gemeinsamen Zusammenarbeit zu finden. Gegen den Nachbarn von der TSG Öhringen sollten vor allem wieder sportliche Schlagzeilen geschrieben werden. Doch so richtig sollte das an diesem Samstagnachmittag nicht gelingen. Denn beim trostlosen Sommerkick zwischen der TSG und dem TSV gab es über das gesamte Spiel keine nennenswerten Tormöglichkeiten.

TSG-Trainer Wolfgang Guja, der die Spielphilosophie seines Gegenübers Ralf Kettemann aus der gemeinsamen Zeit bestens kannte, stellte sein Team sehr gut darauf ein. Die Öhringer schafften es, den TSV-Kickern immer wieder auf den Füßen zu stehen und durchaus unbequem zu sein. Das so gewohnt ballsichere Kombinationsspiel der Ilshofener war dadurch nur Stückwerk. In den wenigen Aktionen, in denen sich die Gäste doch durchkombinieren konnten, landeten die Flanken im Toraus.

TSV tut sich schwer

Der Spielverlauf war zwar bezeichnend für diesen Tag, doch gleichzeitig zieht sich dieses Bild durch die gesamte Saison durch: Ilshofen tut sich extrem schwer gegen tiefstehende und körperbetont agierende Mannschaften. Viele der Punkte, die zwischen dem TSV und der Tabellenspitze liegen, ließ das Kettemann-Team gegen Mannschaften aus den hinteren Tabellenregionen liegen. Abteilungsleiter Dario Caeiro brachte es nach dem Spiel sehr deutlich auf den Punkt: „Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft gefährlich zu werden. So hast du leider keine Chance in der Liga vorne eine Rolle zu spielen.“

Für den TSV bietet das biedere 0:0 natürlich nicht die optimale Ausgangslage, um diesen Mittwoch in das größte Spiel der Vereinsgeschichte zu gehen. Ob die Halbfinalpartie gegen Drittligist SG Sonnenhof Großaspach im WFV-Pokal vielleicht schon in den Köpfen der Spieler steckte, ist reine Spekulation. Ganz fokussiert auf den Vorletzten der Verbandsliga schienen die Ilshofener aber nicht gewesen zu sein. Vorstellbar ist aber auch, dass das herrschende Thema der letzten Tage – die Zukunft der Fußballabteilung – nicht spurlos an den Verbandsligafußballern vorbeigegangen ist. An der Informationsveranstaltung, bei der Abteilungsleiter Dario Caeiro die Pläne vorstellte, waren nämlich alle aktiven Mannschaften des TSV Ilshofen geschlossen anwesend.

Aufgrund des Unentschiedens bleibt der TSV Ilshofen in der Verbandsliga-Tabelle auf dem fünften Rang.

TSG Öhringen – TSV Ilshofen 0:0

Ilshofen: Nowak, Egner, Kettemann, Weber (78. Kandazoglu), Varallo, Kurz, Rummler (74. Gebert), Baumann (78. Hess), Wilske, Lienert (67. Wackler), Schmelzle