Fußball Keine Ausfälle sorgen für Aufatmen

Stimpfach / Von den Vereinen

SSV Stimpfach – TSV Obersontheim II 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Edgar Wagner (7., FE)

Ein zweifelhafter Elfmeter beschert den Gästen einen Sieg. Der Unparteiische versetzte den Ort des Geschehens spontan um ein paar Meter in den Strafraum. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte Obersontheim mehr Ballbesitz und setzte dadurch häufiger Akzente. Die Zeit vor dem Pausenpfiff gehörte aber dem SSV, der den frühen Gegentreffer so allmählich verarbeitet hatte. Nach dem Seitenwechsel standen sich die Teams zunächst auf Augenhöhe gegenüber. Die bis dahin von beiden Seiten hart, aber fair geführte Partie, wurde Mitte der zweiten Spielhälfte durch den Referee völlig zerfahren. Der dezimierte SSV ließ zu viele Chancen zum verdienten Ausgleich liegen.

SV Onolzheim – FC Langenburg 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Michael Blind (7.), 0:2 Marvin Blind (67.)

Der Meisterschaftsfavorit aus Langenburg zeigte von Beginn an, wieso er dies auch ist. Die erste Torchance wurde direkt durch einen schönen Lupfer von Michael Blind vollendet. Im weiteren Spielverlauf bestätigten die Gäste ihre Führung und kamen zu weiteren Chancen. Kurz vor der Pause fand Onolzheim dann besser in die Partie und erspielte sich gute Möglichkeiten. Nach Wiederanpfiff sah ein Langenburger dann wegen Meckerns Gelb-Rot und Onolzheim schaffte es nicht, die Überzahl auszunutzen. Das 0:2 war dann die Vorentscheidung durch Marvin Blind. Onolzheim verkaufte sich teuer, aber am Ende geht der Sieg für die Gäste völlig in Ordnung. – Reserven: 4:2

ESV Crailsheim – TSV Goldbach 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Jan Tomaschewski (40.), 1:1 Ibrahim Öksüzkalan (52.), 1:2 Johann Wolfarth (55.)

In einer temporeichen Partie nahmen die Gäste aufgrund eines gut herausgespielten Konters die drei Punkte mit nach Goldbach. In der Schlussphase verpassten die Eisenbahner mit einer Vielzahl an guten Torchancen den verdienten Punktgewinn. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams noch weitestgehend. Jan Tomaschewski traf mit einem Schuss aus zwanzig Metern zur Führung. Darius Ursachi hätte noch vor der Pause ausgleichen können, doch er scheiterte am heraus eilenden Tobias Milbradt im Tor der Gäste. In der zweiten Halbzeit kam die Heimelf durch Ibrahim Öksüzkalan schnell zum Ausgleich, doch fast im Gegenzug sorgte Johann Wolfarth für die erneute Gästeführung. Trotz allen Bemühungen der anrennenden Heimelf und einigen versiebten Kontermöglichkeiten der Gäste sollte es bei diesem Ergebnis bleiben.



VfB Jagstheim – TSG Kirchberg II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Markus Kinzel (11.), 2:0 Julian Müller (61.)

Die Gäste konnten sich nur in den ersten Minuten in Szene setzen. Danach übernahmen immer mehr die Hausherren das Spielgeschehen. Nach einem Eckball gelang Markus Kinzel der Führungstreffer für die Jagstheimer bereits nach elf Minuten. Bis zur Pause waren dann nur noch die Platzherren am Drücker. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer langsamer und es gab nur noch ganz wenige Höhepunkte. Julian Müller traf mit einem abgefälschten Ball zum verdienten 2:0.

SV Großaltdorf – FC Honhardt

2:4 (1:2)

Tore: 0:1 Marcel Hopf (22.); 1:1 Maximilian Junker (32.), 1:2 Chris toph Glump (34.), 1:3 Julian Munz (62.), 2:3 Hannes Hofer (76.), 2:4 Julian Munz (85.)

Gegen den Tabellenzweiten bezogen die Großaltdorfer eine verdiente Heimniederlage. Die kämpferische Einstellung stimmte eigentlich, allerdings waren die Gäste wesentlich ballsicherer, aggressiver im Pressing und – wohl spielentscheidend – wesentlich torgefährlicher. Die Gästeführung durch Marcel Hopf konnte Maximilian Junker noch wenige Minuten später mit einem sehenswerten Treffer ausgleichen. Im weiteren Spielverlauf blieben die Honhardter die eindeutig bessere und überlegene Mannschaft. Noch vor der Pause war Christoph Glump erfolgreich, nach dem Seitenwechsel konnte sich Julian Munz gegen die nicht immer sattelfeste SVG-Abwehr durchsetzen. Hannes Hofer gelang eine Viertelstunde vor Spielende per Kopf noch der Anschlusstreffer für die ersatzgeschwächten Gastgeber. Julian Munz stellte mit seinem zweiten Tor nach einem Konter das Endergebnis sicher.

VfR Altenmünster II – TSV Dünsbach II 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Toni-Luka Saric (5.), 1:1 Dennis Ebinger (12.)

Im Duell der zweiten Mannschaften trennt sich der VfR mit einem leistungsgerechten Unentschieden gegen Dünsbach. Die erste Hälfte war recht ansehnlich. Nach der Pause verkrampften aber beide Teams zusehends. VfR-Youngster Toni Saric lief allein auf den Torspieler zu und versenkte nervenstark zur frühen Führung. Dünsbach übernahm danach aber das Zepter und nach einem schlecht geklärten Ball zirkelte Dennis Ebinger das Leder unhaltbar ins Eck. Patrick Lettenmaier vom VfR traf noch den Außenpfosten, danach neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. David Paulo hatte den Siegtreffer für den VfR auf dem Schuh, doch der Gästetorspieler reagierte aber glänzend und so blieb es beim 1:1.

Spfr. Bühlerzell II - GSV Waldtann 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Simon Keith (47.), 1:1 Matthias Ludewig (80.)

Vor dem Spiel wären die Gastgeber mit einem Punkt zufrieden gewesen – nach der Partie haderte man mit der Chancenverwertung. Die Gäste bestimmten die erste Hälfte spielerisch, die besseren Chancen hatten jedoch die Zeller, unter anderem einen Lattentreffer. Nach dem Seitenwechsel liefen die Gäste zu Beginn druckvoller an. Über die schnellen Außenspieler versuchte man immer wieder die Zeller Hintermannschaft zu überwinden. Der Führungstreffer für Waldtann fiel genau nach diesem Muster. Ein weiter Ball auf die Außen, Flanke in die Mitte und der nachgerückte Simon Keith traf per Kopf. Die Platzherren kämpften sich jedoch in die Partie zurück. Ein Schuss aus gut 25 Metern durch Matthias Ludewig brachte den verdienten Ausgleich. – Reserven: 2:1

TSV Unterdeufstetten – SV Tiefenbach 2:7 (2:5)

Tore: 0:1, 0:2 Giorgi Toroshelidze (1., 9.), 1:2 Sepp Angerer (17.), 1:3 Fabian Steinhülb (23.), 2:3 Sepp Angerer (34.), 2:4 Kevin Wieser (35.), 2:5 Michael Munzinger (38.), 2:6 Fabian Steinhülb (67.), 2:7 Michael Munzinger (86.)

Einen Kantersieg feierte am Ende der SV Tiefenbach beim Schlusslicht. Nach dem Anschlusstreffer durch Unterdeufstettens Doppeltorschütze in der 34. Minute sorgte ein Doppelpack in den vier Folgeminuten für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste aus Tiefenbach.