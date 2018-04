Ausgliederung Kehrtwende beim TSV

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Wenn erst einmal etwas in Bewegung ist, kann es auch unvermutet ganz schnell gehen. So könnte man die Geschehnisse seit vergangenem Freitag beim TSV Ilshofen zusammenfassen. Sah es zunächst danach aus, dass die Fußballer einen eigenen Verein gründen, soll nun ein neuer Vorstandsposten, der sich ausschließlich um den Fußball kümmert – und dafür haftet – geschaffen werden. Diesem Szenario müssen die Mitglieder des TSV auf der außerordentlichen Hauptversammlung, die wahrscheinlich am Freitag, 25. Mai stattfinden wird, zustimmen.

Als der Fußball-Abteilungsleiter die Pläne für die Ausgliederung vorgestellt hatte und nach intensiver Diskussion die Versammlung offiziell beendet war, gingen die Gespräche aber noch am Abend weiter. So berichten es sowohl Caeiro als auch Herbert Schürl, der früher bereits Vorsitzender des TSV war und es nun wieder werden könnte. „Ich sprach mit Wolfgang Baier, der schon mal 2. Vorsitzender war und Volker Ehrmann von der SpVgg Satteldorf. Wir bekamen den Tipp, dass es die Möglichkeit eines Haftungssausschlusses für den Gesamtvorstand gibt.“

Neuer „Vorstand Fußball“

Daraufhin kontaktierte Schürl einen Justiziar des württembergischen Fußballverbands, der das bestätigte. In größerer Runde wurde getagt, das Resultat war: „Das können wir hinkriegen.“

Über folgendes Szenario entscheiden die Mitglieder bei der außerordentlichen Hauptversammlung. Der TSV verändert seine Satzung dahingehend, dass es einen „Vorstand Fußball“ geben wird. „Dieser Vorstand ist der allein Haftende für die Finanzen der Fußballer“, erklärt Schürl. Das war letztlich der Knackpunkt gewesen, warum es zur Ausgliederung kommen sollte. Der Vorstand des Gesamtvereins hätte auch für die Fußball-Abteilung persönlich gehaftet, die einen Jahresumsatz von rund 400 000 Euro zuletzt gemacht hatte. Dazu war niemand bereit. Die bisherige Vorsitzende Jasmin Holze hatte ihren Rückzug zum 30. Juni angekündigt.

„Der Vorstand Fußball haftet allein, der Gesamtvorstand hat aber trotzdem Einsicht und damit auch die Kontrolle“, beschreibt Schürl die Vorteile des neuen Konstrukts. Als diese Möglichkeit erörtert wurde, hätten viele gesagt: „Damit können wir leben.“ Und es hätten sich Mitglieder gefunden, die im Vorstand Verantwortung übernehmen wollten. „Bis auf den zweiten Vorsitzenden wären alle Posten besetzt“, so Schürl.

Den Konjunktiv benutzt er bewusst, da die Mitglieder die Satzungsänderung auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschließen müssen. Sagen sie ja, bewirbt sich Schürl um den Posten des ersten Vorsitzenden. Caeiro wird sich für den Vorstand Fußball zur Verfügung stellen. Er fühlt sich erleichtert. „Ich kann jetzt wieder besser schlafen“, gibt er zu.