Fußball Kann Serdal Kocak gleich ran?

Satteldorf / Ralf Mangold

Auch wenn die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele nicht immer ganz so waren, wie es sich Satteldorfs Trainer Martin Weiß vorgestellt hatte, kommt für ihn der Start nach der Winterpause genau richtig. „Die Spieler sind schon heiß darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht. Wenn es zählt, werden wir sicherlich wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Dabei hofft er nicht nur am Samstag im Spiel gegen den SV Fellbach insbesondere auf die Tore von Winterneuzugang Serdal Kocak, dessen Einsatz allerdings wegen einer Verletzung noch nicht hundertprozentig sicher ist. Mit dem Tabellenvierten kommt gleich ein dicker Brocken in den Kernmühlenweg, der allerdings in der Fremde erst zweimal als Sieger vom Platz gegangen ist. Das Hinspiel gewannen die Fellbacher mit 2:0. Die Gäste stellen die drittbeste Abwehr der Liga, haben nur 22 Gegentore kassiert. Oguz Dogan ist mit fünf Treffern der erfolgreichste Torschütze des Teams.

Info Spvgg Satteldorf – SV Fellbach, Samstag, 13 Uhr